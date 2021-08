Alessandro Lequio y su hijo Álex, juntos en Tailandia: la foto nunca antes vista de su viaje más especial en 2012

No existe un solo día en el que Alessandro Lequio (61 años) no recuerde a su hijo, Álex Lequio, fallecido el 13 de mayo del año pasado a causa de agresivo cáncer. El aristócrata italiano prefiere llevar su dolor en silencio, no ha concedido ninguna entrevista hablando sobre cómo se encuentra tras la pérdida de quien fuera su ojito derecho y su penar, va por dentro.

Sin embargo, sí que utiliza sus redes sociales a menudo para publicar ciertos recuerdos con el hijo que tuvo en común en Ana Obregón (66). En esta ocasión, este mismo domingo, Alessandro ha vuelto a tomar las riendas de su Instagram para dar salida a una preciosa imagen junto a Álex en uno de sus viajes más especiales.

Padre e hijo, que compartían la mayoría de gustos y aficiones -el fútbol, los idiomas, la cultura italiana... - pusieron rumbo en 2012 hasta Tailandia en uno de los veranos más felices para el joven, que se encontraba aún estudiando en Estados Unidos. La imagen habla por sí sola: están vestidos de traje de chaqueta, elegantísimos, excelsos, felices y además se les aprecia el bronceado de su piel.

Junto al pie de foto, Alessandro Lequio ha escrito los dos hashtags con los que siempre acompaña todas y cada una de sus publicaciones en Instagram: #LequioCity #AlessForever. Esa última etiqueta también la utiliza a menudo Ana Obregón, quien además ha comentado la imagen con una serie de emojis con corazones roto. El dolor inmenso de unos padres que perdieron demasiado pronto a un joven admirado y querido por todos.

La muerte de Álex

El 13 de mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia y con España paralizada y confinada en sus hogares por el azote impío del coronavirus, Álex Lequio García, hijo de Alessandro Lequio y Ana García Obregón, encontraba la muerte a la edad de 27 años a causa del cáncer contra el que llevaba luchando desde marzo de 2018. El empresario, querido y admirado por todos, famoso antes de nacer por la estrella de sus celebérrimos padres, se encontraba ingresado en una clínica privada de Barcelona.

Allí, el sarcoma de Ewing, un tumor óseo maligno que se forma en el hueso o en el tejido suave, le ganó la batalla dejando conmocionado a todo el país y con el corazón roto en mil pedazos a sus padres, a su hermano mayor, Clemente Lequio (33), a sus tíos, sus primos, sus amigos y su novia, Carolina Monje. 26 meses de guerra sin cuartel en los que Álex no desfalleció ni un momento, pues a pesar de sus recaídas nunca perdió el buen ánimo ni las ganas de seguir luchando hasta el final.

Ana Obregón y su hijo Álex, en una imagen compartida en Instagram.

Su legado ahora se presume eterno y sus padres van a seguir recordándolo no sólo en sus redes sociales, como ha hecho este mismo domingo Alessandro Lequio, sino también a través de la Fundación Aless Lequio, una organización desde la que potenciar la investigación en la lucha contra el cáncer.

"Esta fundación tendrá como único objetivo la investigación del cáncer. En España mueren cada año 120.000 personas de cáncer, el doble que por la pandemia. En el mundo cada año 9,6 millones de personas fallecen de cáncer, diez veces más que el millón por el Covid-19", declaró Obregón para Vanity Fair.

