8 de 10

La colaboradora estuvo en el debate del programa 'Lazos de sangre', centrado en la vida de El Fary, y se hizo esta foto nada más llegar a casa: "Bueno, recién llego y mañana viajo. Dice la gente que no me retoque, pero si necesito teñirme como el comer. Es más me hice esta foto porque me vi monisima, como si no trabajo no me maquillo me sorprendió, feliz noche". Sus seguidores se han deshecho en halagos.