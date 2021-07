1 de 10

El presentador de Sálvame ha colgado en su perfil de Instagram esta imagen en la que aparece su madre maquillándole los ojos. Junto a ella ha contado un íntimo recuerdo que ha dado que hablar entre sus seguidores. "De pequeño me reñía porque me maquillaba a escondidas y ahora me imparte tutoriales. Viva la Mari que me parió", ha escrito el televisivo, quien ha recibido más de 1.400 comentarios en la publicación que ha enternecido a una gran parte de sus followers. "Eso tiene un nombre, madre" o "Para lo bueno y para lo malo. De esa manera se comporta una madre" son algunos de los mensajes que se leen en su instantánea.