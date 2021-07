2 de 10

La colaboradora y concursante de 'Supervivientes' ha hecho repaso de su paso por el concurso selvático justo este lunes, cuando tocaba a su fin el 'reality' con el último debate: "Hoy se termina esta aventura que empezó aquel 31 de marzo cuando decía adiós a mis padres a través de una videollamada y entre lágrimas, me despedía de mi teléfono móvil y me metía en un hotel con mucha incertidumbre y pocas certezas. Volvía a reaparecer en España y en Mediaset un 23 de mayo, dos meses más tarde. Pero siendo otra. Honduras me dio mucho más de lo que nadie se puede imaginar. Había sido un año complicado pero volvía con la fuerza de un huracán y el regalo de recuperar las riendas de mi misma. Gracias @supervivientestv y a todo su equipazo humano que ya es como una familia para mí. Nos vemos en breve". Los que la siguen le han respondido: "Has estado espectacular, mi ganadora para mí eres tú". No obstante, no todos los comentarios han sido positivos: "Te has pasado con el aumento de labios".