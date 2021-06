Fabiola Martínez reacciona a la confesión de Bertín Osborne: "Tiene a su familia, pero no como antes"

Fruto de su complicidad con Paz Padilla (51 años), Bertín Osborne (66) ha realizado una de sus confesiones más sinceras y desgarradoras sobre su vida tras su separación de Fabiola Martínez (48) el pasado mes de enero, tras 20 años de amor y dos hijos en común. Y es que, sin dudarlo, el cantante desvelaba que "lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. A medida que cumples años y te sientes solo es muy jorobado".

Unas impactantes declaraciones con las que Bertín ha expresado el complicado momento que está atravesando tras la ruptura con la venezolana, con quien sigue teniendo muy buena relación a pesar de haber emprendido caminos separados.

Fabiola Martínez durante la gira de Bertín 'Yo debí enamorme de tu madre'. Gtres

Ahora, por primera vez, Fabiola Martínez se pronuncia sobre la pena de su expareja por no haber sabido mantener a su familia unida, asegurando que no tenía ni idea de que Bertín había hecho estas declaraciones tan reveladoras. La modelo no duda en afirmar que, a pesar de su separación, "él tiene familia. No la tiene como antes, pero la tiene". Recuerda, además, que su relación sigue siendo buena y que "viene bastante a menudo a casa a ver a los niños". Quien es todavía la esposa del cantante insiste en que, a pesar de que su relación no funcionó, Bertín tiene en ella a su familia y siempre la tendrá: "Claro que sí, siempre".

Además, Fabiola desvela que "todavía no" han firmado el divorcio. "Estamos en ello", comenta, asegurando que "no hay ningún problema pero la verdad es que nos lo estamos tomando con calma". Eso sí, a pesar de que su relación es buena, la modelo cierra radicalmente la puerta a una hipotética reconciliación: "No, qué va".

Y es que, lo que en principio iba a ser una entrevista se tornó en una charla entre amigos en la que llegado un momento se olvidaron las cámaras. La fuerte unión que existe entre el madrileño y la andaluza dio lugar a que ambos se hicieran mutuas confesiones. La cómica y presentadora comenzaba relatando cómo había sido perder al gran amor de su vida, Antonio Juan Vidal. Víctima de una enfermedad de un tumor cerebral el pasado mes de julio. Y, de pronto, los papeles entre Bertín y Paz se revirtieron. Entonces fue cuando el cantante se sintió cómodo y le reveló a su amiga cómo se siente actualmente tras su separación.

Mudanza y nueva vida

Bertín Osborne y Fabiola Martínez en los premios Radiolé 2020. Gtres

Fabiola Martínez y Bertín Osborne anunciaron su separación con un comunicado firmado. En aquel escrito ambos aseguraron que se trataba de una separación amistosa, a causa de un desgaste hondo en la convivencia. Una ruptura ajena a terceras personas. Es más, en ese propio comunicado publicado por el cantante, Bertín escribía: "Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad que han dado lugar a esta decisión". Palabras que cobran más significado con las confesiones que compartió con la gaditana en el programa.

Uno de los proyectos más especiales para Fabiola a corto plazo es mudarse de casa, abandonar el hogar conyugal. Cabe recordar, no en vano, que la casa donde han hecho vida en la urbanización La Florida es de alquiler. De hecho, el propietario de esta casa la puso a la venta por 3,5 millones de euros, hace cerca de dos años. Estaba más que apalabrado que el matrimonio buscaba un cambio. Esa casa es demasiado grande y poco práctica para la enfermedad de su hijo Kike (14). Luego vino el coronavirus y la separación, y la idea de la mudanza pasó a convertirse en un proyecto solo para Fabiola. Ya tiene la casa ideal.

Fabiola va a dar el paso definitivo. El traslado es un hecho y tendrá lugar "durante el verano, justo cuando Kike y Carlos terminen el curso", como confirmó este medio. Se hizo constar entonces la gran ayuda que está recibiendo Fabiola en estos meses por parte de sus padres, quienes se trasladaron hace un tiempo a vivir con su hija. "Ellos han sido de gran ayuda y de apoyo para Fabiola que ha tenido que compaginar su tarea como madre con la fundación y sus estudios. Le ha venido bien estar ocupada y acompañada. Sus padres son en estos momentos, junto con los amigos, uno de sus pilares más fundamentales", se deslizó.

[Más información: Bertín Osborne se sincera: "Me pesa no tener a la familia conmigo"]