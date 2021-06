El proyecto que Roberto Leal ha puesto en pausa mientras disfruta de sus éxitos

Roberto Leal (41 años) se ha convertido en uno de los rostros más aclamados de la televisión. Su paso por reconocidos formatos -desde Informativos Telecinco hasta Pasapalabra- le han permitido hacerse con toda la experiencia necesaria para impartir sus conocimientos a quienes como él quieran tener una carrera en la pequeña pantalla. Así decidió crear Improtele, un proyecto educativo que ha puesto en pausa mientras disfruta de sus otros éxitos profesionales y personales.

Tras su larga trayectoria en la televisión, el presentador decidió crear "el primer curso de improvisación impartido en España". Así lo definen en las redes sociales de Improtele, donde no se aprecia ninguna publicación desde mayo de 2019. La incertidumbre sobre este proyecto se hace mayor al ingresar en su web y, en concreto, al apartado de 'formación y extras', que dirige a un curso práctico de 20 horas o a un taller de ocho horas, impartidos a un grupo de entre 10 y 16 personas. Con cualquiera de estos, Roberto Leal buscaba enseñar el arte de la improvisación, técnicas para huir de la mente en blanco, cómo desenvolverse ante una cámara, agilidad mental, storytellig y trucos para controlar el miedo escénico.

Ambas formaciones exponen sus detalles -metodología, requisitos y plan académico- pero advierten que el calendario y el horario esta "por concretar", aun cuando en la home de la web existe un botón de "próximas convocatorias para 2021". Roberto Leal, por su parte, tampoco ha hecho mención a su faceta como educador en sus redes sociales. Al menos, en los últimos meses. En su destacado de Instagram denominado 'curso Leal' se observa que su último story en referencia e Improtele fue hace 118 semanas.

Pero mientras mantiene este proyecto en stanb by, Roberto Leal se encuentra inmerso en sus otros compromisos profesionales. Desde hace un año es el presentador de Pasapalabra, un formato que ha conseguido récord de audiencia desde que comenzó a ser conducido por el sevillano en mayo d 2020. A la vez está grabando la segunda temporada de El Desafío, un concurso que pone a prueba a un selecto grupo de famosos. En paralelo a la televisión, el periodista dedica gran parte de su día a sus redes sociales, donde hace publicidad a reconocidas marcas. Recientemente, además, se estrenó como imagen de Cortefiel, una aventura laboral que comparte con su mujer, Sara Rubio (35). Así lo desveló él mismo en su cuenta de Instagram con una publicación en la que aprovechaba para demostrarle su cariño a su esposa. "No se me ocurre mejor pareja de baile y de vida", escribió entonces el presentador.

Con su pareja, Roberto Leal también comparte el rol más importante: el de padre. El pasado mes de febrero, el presentador y Sara Rubio se convirtieron en padres de Leo, un niño que llegó para hacerle compañía a su hermana Lola (3) y completar la familia.

Experiencia como 'profe'

Su extenso trabajo en televisión no fue lo único que motivó a Roberto Leal a crear Improtele. El presentador ya había tenido experiencia como 'profe', por lo que conocía de cerca el sector educativo. Esta labor, de hecho, se ve reflejada en la página web del proyecto que mantiene aparcado.

"Leal ha sido profesor del Curso Superior de Presentadores en la Escuela de Comunicación Olga Marset y del Taller en el Máster en Reporterismo e Investigación para TV de la Escuela de Comunicación Tracor en Madrid (CEU)", explican en la plataforma con el fin de demostrar la experiencia del televisivo. "También formó parte de la dirección del Tribunal Académico del Máster en Periodismo de Televisión de la Cámara de Comercio de Sevilla, en el que ha sido profesor del Taller: 'Soy presentador, ¿cómo me muevo?'. También impartió el curso 'Presentador 360º' en la escuela Tres Totales de la Asociación de la Prensa de Sevilla", añaden. Por otro lado, Roberto ha dado conferencias en universidades como la Complutense de Madrid y en la USJ, Universidad de San Jorge, Zaragoza.

