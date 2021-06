José Antonio Canales Rivera, destrozado tras la muerte de su padre: "Era un tipo muy querido"

Difíciles momentos para José Antonio Canales Rivera (47 años). En pleno conflicto con parte de su familia por la herencia de su tío José Rivera, 'Riverita', el padre del colaborador de Sálvame fallecía este fin de semana en Cádiz tras una larga enfermedad. Después de despedir a su padre en la más absoluta intimidad y tan solo acompañado por su madre, Teresa Rivera, y por sus familiares más cercanos, José Antonio ha reaparecido destrozado y ha confesado cómo lo está pasando la familia en estos duros momentos.

"El fallecimiento de un ser querido siempre es durísimo y si encima es tu padre, y sus últimos años has compartido una vida entera con él, pues la verdad es que se hace un poco cuesta arriba, pero también es verdad que ahora está descansando", ha asegurado, para añadir: "Ahora está descansando porque en los últimos meses, el último año, ha sido durísimo para él, pero también para mi madre. Entonces me gusta verlo desde esta perspectiva, sobre todo pensando en mi madre".

José Antonio Canales Rivera este lunes llegando al tanatorio. Gtres

El diestro ha tenido unas tiernas palabras hacia su progenitora: "Es una mujer muy fuerte y, además, por desgracia, muy sufrida. Entonces es consciente y consecuente de todo esto e intenta llevarlo de la manera mejor posible. Es su pareja de toda la vida". En esa línea, Canales ha asegurado que todo se ha llevado a cabo desde la discreción que a su padre le habría gustado: "Hemos querido llevarlo con la máxima discreción e intimidad como quería él y como hubiese querido él, pero bueno, es prácticamente imposible. Ha sido un tipo muy querido y muy apreciado, y agradecido todas las muestras de cariño de todo el mundo". José Antonio ha confesado que en estos duros momentos han preferido no avisar a nadie, ni siquiera a su tío Antonio Rivera o a sus primos Francisco y Cayetano Rivera, que se habrían puesto en contacto con su tía y sus primos para darles el pésame tras esta dolorosa pérdida. Así lo ha hecho constar también su madre a las puertas del tanatorio este lunes: "He hablado con todos. No llamamos a nadie, absolutamente a nadie llamamos. Entonces ahora están llamando todos y ya estoy cumpliendo con todos".

Un todos en el que no incluye a su sobrino Kiko Rivera (37), con quien no tiene relación; "No me ha llamado, pero que yo le mando un beso muy grande", señala emocionada en estos complicadísimos momentos. Además, Teresa ha agradecido el pésame de la prensa y ha confirmado que en estos durísimos momentos toda la familia está unida, aunque esperaban el fallecimiento de José Antonio porque "llevaba mucho tiempo malito".

Teresa Rivera, madre de Canales Rivera, a su llegada al tanatorio. Gtres

"Hay que soportarlo y llevarlo para delante, otra cosa no nos queda", ha señalado con gran entereza. "Ya llevo cinco muertes, que se llevan en el pecho", ha confesado en referencia a la muerte de sus padres, sus hermanos Paquirri y Riverita, y su marido José Antonio.

Este fallecimiento llega en un momento convulso para la familia después de que se conociera que Canales Rivera es el heredero universal de su tío Riverita. José Rivera quiso, de este modo, agradecerle a su sobrino el cuidado y la atención que le dio en vida. No obstante, este nombramiento parece no haber sentado bien en el seno de la familia Rivera.

Antonio Rivera, el otro hermano de Paquirri, salió al paso y aseguró que Canales no era el heredero universal, que más familiares habían recibido asignación. Por si este desacuerdo familiar no fuera poco, hace unos días se enrareció más la situación entre los Rivera, y terminó estallando la guerra, con tres cuestiones principales sobre la mesa: la herencia de Riverita, la okupación que se ha hecho de su casa y los problemas por el arreglo de la tumba.

[Más información: Muere José Antonio Canales, padre de Canales Rivera, en Cádiz]