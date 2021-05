Esmeralda Moya da a luz a su segundo hijo y desvela el motivo por el que ha estado una semana ingresada

La actriz Esmeralda Moya (35 años) ya se encuentra en casa tras dar a luz a su segundo hijo, el primer en común con su actual pareja, Jaime Llopis Juan. En realidad, tal y como ha expresado la actriz en sus redes sociales, el alumbramiento tuvo lugar la semana pasada, pero no ha sido hasta este viernes cuando Moya ha abandonado el hospital Gregorio Marañón, con su hija en brazos. "Después de una semana ingresada vuelvo a casa. Como una rosa sí, señores, porque llegué un poquito malita y he tardado una semana en ponerme buena", ha comenzado a explicar Esmeralda en sus redes.

Hasta el momento, se desconoce el nombre de su hija, así como los pormenores del parto. En ese post en su Instagram, Esmeralda ha querido agradecer el tratamiento que le ha dispensado todo el equipo médico en esta semana de ingreso: "Quiero dar gracias a todo el equipo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por cuidar de mi y de mi hija, por los abrazos, por los ánimos, por el cariño y por el apoyo. Ha sido una semana complicada, pero me siento tan agradecida que no me acuerdo de lo malita que he estado, me quedo con el amor y con el equipo que me ha atendido que ha sido maravilloso".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya)

Esmeralda también ha dado las "gracias" al padre de su hija, Jaime, con quien sale desde hace más de dos años. "Gracias a mi marido que no me ha soltado la mano ni un segundo, es mi alma gemela y la persona que sé que daría la vida por mi, me lo ha demostrado desde el primer día y esta vez más que nunca", ha asegurado. Afortunadamente, Esmeralda ha recibido el alta hospitalaria justo a tiempo para poder celebrar el cumpleaños de su hijo Bastián. "Ahora a celebrar el cumple de mi Bastian", ha rematado su escrito Moya, feliz. El niño nació el 28 de mayo de 2013 y este viernes ha podido conocer a su hermana.

Fue el pasado diciembre cuando Esmeralda Moya anunció que estaba embarazada. "Hoy es un día especial y feliz para mí, quiero compartir mi alegría con vosotros. Voy a ser mamá", escribió Esmeralda en un post en el que aparecía con un body color marfil y un sombrero celeste, un atuendo que hacía más que notorio su avanzado estado de gestación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya)

La actriz de la serie Los Protegidos tiene actualmente un hijo de siete años, Bastián, fruto de su matrimonio con Carlos García, con quién contrajo matrimonio en el 2012. Una relación que se rompió a los cinco meses de nacer el bebé. Tras su divorcio, Esmeralda ha estado vinculada sentimentalmente con varios hombres, entre los que destaca el jugador de pádel Héctor Marcos (30), con el que acabó el pasado año. En la actualidad, está enamorada de Jaime Llopis Juan, un militar con el que ha rehecho su vida y ambos se acaban de convertir en padres.

Esmeralda caminando luciendo su embarazo. EL ESPAÑOL

Así anunció Moya en 2018 la separación de su entonces marido y padre de su primer hijo, Carlos García, al tiempo que desvelaba estar ilusionada: "Hemos estado seis años juntos y lo nuestro se acabó. Además, ahora tengo pareja y, aunque soy muy discreta, para mi vida personal no tengo reparos en reconocerte que soy muy feliz. Aún estamos conociéndonos y no hemos dado ningún paso, pero todo llegará". El pasado mes de marzo, JALEOS de EL ESPAÑOL tuvo acceso a unas imágenes en exclusiva donde Esmeralda Moya afrontaba su recta final de embarazo, luciendo barriga y paseando con su hijo Bastián.

[Más información: Así es Jaime, la pareja de Esmeralda Moya y padre de su segundo hijo: su vida de militar en una base aérea]