Georgina Rodríguez, máximo lujo en Mónaco: más de 80.000 euros en exclusivos estilismos

Desde que comenzó su relación con Cristiano Ronaldo (36 años), Georgina Rodríguez (27) se ha convertido en una superestrella. Además de triunfar en las redes sociales, consiguiendo prestigiosos contratos publicitarios, la de Jaca se ha posicionado como una invitada infalible en exclusivas citas que reúnen a las celebridades más destacadas del mundo. La modelo ya es un rostro habitual en el Festival de Cine de Venecia y este fin de semana, por primera vez, asistió al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, un evento deportivo de la high class en el que derrochó máximo lujo.

Georgina aprovechó su estancia en Montecarlo para disfrutar en compañía de sus hijos de un paseo en yate. Para la ocasión escogió un look de más 12.240 euros, compuesto por costosas firmas de lujo de las que suele presumir en sus redes sociales y en muchos de los actos a los que asiste.

Según mostró en su primera publicación desde Mónaco, en la que posó sonriente al lado de sus pequeños y que describió como "Dream team", se decantó por una clásica camisa manga larga de Louis Vuitton, valorada en 950 euros y que llama la atención por sus 'LV Initials' elaboradas en piel teñida. Para combinarla escogió un sencillo vaquero blanco de Mother denim por 195 euros y unas zapatillas a tono, también de la maison francesa y cuyo precio es de 750 euros. Como complementos optó por un cinturón de 350 euros firmado por Loewe y un Birkin de Hermès, una de sus marcas fetiches, de 9.995 euros.

Georgina con un 'look' de 12.240 euros, durante un paseo en yate en Mónaco. Instagram

Haciendo alarde de la celebración a la que fue invitada en el Principado, la novia de Cristiano Ronaldo también vistió en Mónaco con prendas alusivas a la Scuderia Ferrari -equipo del que forma parte el piloto español Carlos Sainz Jr. (26)- que tal y como ha mostrado en su cuenta de Instagram combinó con exclusivas joyas y accesorios.

El look en cuestión estaba formado por un polo y una gorra de la compañía italiana de automóviles, que en total suman 205 euros y que completó con un sencillo vaquero en color gris y las mismas zapatillas Louis Vuitton de las que había presumido en su paseo en yate. Como complementos llevó un bolso mini Kelly de Hermès que ronda los 18.564 euros y un cinturón reversible de la mencionada casa francesa, valorado en 540 euros. Para la ocasión ella decidió lucirlo por el lado en el que se dejaba constancia de la marca, debido al múltiple estampado de su logo. En cuanto a las joyas, la modelo eligió su exclusivo reloj Patek Philippe de 51.870 euros y una llamativa pulsera de diamantes con anillo incluido, firmada por Jacob and Co y cuyo precio se desconoce. Se trata de una joyería con la que ha trabajado Cristiano Ronaldo.

Georgina con un exclusivo estilo de la Scuderia Ferrari y costosas joyas, en Mónaco. Instagram

Georgina Rodríguez desveló este último estilismo en dos publicaciones en las que la palabra "suerte" se coló como protagonista. En la primera, posaba con el hijo de su pareja, Cristiano Ronaldo Jr., mostrando su total apoyo a Carlos Sainz. Fue una gran experiencia para la modelo y el adolescente, quienes tuvieron la oportunidad de ver de cerca las monoplazas del piloto español y de Charles Leclerc (23). Además, pudieron presenciar el trabajo minucioso que hacen los ingenieros y los mecánicos de la escudería italiana.

En la segunda, donde se advertía su outfit con mayor detalle, reunía varias instantáneas, sola y en compañía de sus hijas, en las que posaba desde un yate en el puerto de Mónaco. Desde allí, la de Jaca seguía el Gran Premio de Fórmula 1, en el que Carlos Sainz se alzó con el segundo lugar. Ambos post, al igual que ocurrió con la imagen en la que presumía de paseo en altamar, recibieron más de un millón de 'me gusta' y miles de reacciones por parte de sus seguidores, quienes además de demostrarle su cariño, han alabado sus majestuosos atuendos para una cita deportiva.

