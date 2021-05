Paloma Cuevas, escapada familiar al campo con su hija Bianca a punto de firmar el divorcio con Ponce

Este pasado fin de semana, Paloma Cuevas (48 años) ha disfrutado de una escapada familiar al campo con su hija Bianca. Tras este viaje, la empresaria ha sido fotografiada a su vuelta a Madrid, cuando ha estacionado en una gasolinera para que su hija merendara.

Cuevas, que ha escogido para la ocasión un outfit de dos piezas en blanco con falda de encaje, está a punto de firmar el divorcio con Enrique Ponce (48), tal y como anunció el diestro hace unos días. Una rúbrica que se ha retrasado más de lo debido ante la reticencia del diestro, como ha informado JALEOS en los últimos meses.

Paloma Cuevas en montaje de JALEOS saliendo de la tienda y abrazando a su hija. Gtres

Mientras ese momento llega, la andaluza no duda en disfrutar de las personas que se han convertido en su principal bastón en este convulso año, junto con sus padres y amigos: sus hijas. No hay más que ver las imágenes de este pasado fin de semana para corroborar la especial conexión y complicidad que existe entre Paloma y su hija menor, Bianca. No solo han compartido confidencias madre e hija, sino que, en un momento dado, Cuevas ha abrazado a su hija mientras se encaminaban hacia el coche, dirección Madrid. Esa instantánea ha sido inmortalizada por las cámaras.

Paloma Cuevas junto a su hija Bianca este pasado fin de semana. Gtres

Unas tiernas escenas que también se repitieron hace unos días entre Ponce y la menor. La relación del todavía matrimonio con sus hijas es buena y fluida, pese al cese de su convivencia. Al mismo tiempo que la empresaria ha disfrutado de un fin de semana campestre, Enrique Ponce ha estado toreando en la plaza de toros de La Cubierta, en Leganés. Desde que Ponce regresara al coso en Las Ventas el pasado 2 de mayo, su agenda taurina se ha reactivado. De hecho, fue en su regreso en Madrid donde el torero se vio envuelto en una polémica.

Toreó con una chaquetilla cuyos botones eran efigies del dictador Francisco Franco, y en ellos se podía leer, con ecos de reminiscencia: "Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios". Según se aprecia en las fotografías que se le hicieron antes del festejo en el patio de caballos de Las Ventas, Ponce lucía un traje campero, compuesto de una chaquetilla de terciopelo gris con una botonadura de plata que imitaba a las monedas de 50 pesetas de la época de Franco, con la efigie del dictador y los lemas correspondientes que se acuñaban en ellas.

Tal fue el revuelo que su apoderado, Juan Ruiz, se vio obligado a salir al paso, restando importancia al hecho: "Enrique tiene ese traje campero, como tiene otros con otro tipo de monedas, desde hace mucho tiempo. Y se lo ha puesto ya unas cuantas veces en varias plazas sin que se arme tanto revuelo. A él le gusta poner monedas como botones, da igual las que sean, así que no creo que haya que sacar mayores conclusiones del asunto".

La Comunión más esperada

Enrique Ponce reapareció hace unos días y se pronunció por primera vez sobre su estado actual después de largos meses sin dirigirse en ningún momento a los medios que le preguntaban por su divorcio y/o sus circunstancias personales. Aunque aseguró querer "seguir adelante" no entró a valorar nada de su separación ni de su relación con Ana Soria (22). Tampoco quiso hablar sobre un evento familiar que tendrá lugar en las próximas semanas y que supondrá toda una encrucijada para él: la Primera Comunión de su hija menor, Bianca, que tendrá lugar el próximo 22 de mayo.

Enrique y Paloma en la Primera Comunión de su hija mayor, Paloma. Redes Sociales

Según ha podido conocer JALEOS por parte del entorno del torero, "no será una decisión fácil porque si de él solo dependiera te digo que allí estaría Ana a su lado". Pero el escenario todavía es complicado, cuando no tenso. Tardará un tiempo en que todo se recoloque. Un buen amigo suyo, que suma cerca de 20 años de amistad, confía a este medio que "Enrique solo quiere paz y llevarse bien con todo el mundo.Ir ese día acompañado solo puede generar más polémica o interés en los medios".

Por su parte, Paloma ya se encuentra "ultimando los detalles y cerrando cosas" de la esperada cita de su pequeña. Mientras, en todo momento, Ana Soria se mantiene al margen: "Ella hará lo que quiera Enrique, entiende que sus posturas y circunstancias son diferentes". Esta primera fuente consultada lo tiene claro: "Enrique irá solo, estoy casi convencido, y eso que, según me cuentan, Ana ya ha tenido un acercamiento con las hijas de Enrique". Pero una cosa son las menores; la otra, Paloma Cuevas, es muy distinta. Puestos en contacto con dos personas del entorno de Soria, se asegura que la joven "deja hacer" a su pareja y no se interesa en exceso por nada que tenga que ver con su matrimonio y mucho menos hará nada que perjudique a las dos hijas que la expareja tiene en común.

[Más información: El millonario que está detrás de las 'clases' de equitación de la hija de Paloma Cuevas y Enrique Ponce]