8 de 10

La foto de la 'influencer' no es al azar, el sentido de la misma la aporta en el texto que la acompaña: "Si hay un tipo de personas que me superan y no comparto para nada su personalidad, son aquellas que se creen superiores a los demás. Por suerte, quizá la vida les sonrió y tienen aquello que tanto deseaban. Hasta ahí, fabuloso, es más, me alegro. Porque soy de las que se alegra por el bien de los demás. Ahora bien, mirar por encima del hombro, querer prioridades y hacer de menos a otros me parece horroroso".