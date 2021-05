10 de 10

"Fiesta Blanca con nuestros mejores amigos y felices de poder disfrutar", cuenta la actriz. Y es que en Australia no han vivido la pandemia y no saben lo que es usar mascarillas, confinarse y mantenerse alejados de sus seres queridos. Por este motivo, la pareja de actores no duda en disfrutar y celebrar cada momento.