Qué fue de Josep Lobató, el presentador de 'Ponte a prueba' que tuvo que renunciar a su carrera tras perder el habla

Con tan sólo 16 años, Josep Lobató (47 años) tenía muy claro que su futuro estaba el mundo de la comunicación. Antes, incluso, de comenzar los estudios universitarios ya compaginaba los últimos años de su educación secundaria con apariciones en la radio y la televisión local de Barcelona.

Decidió matricularse y licenciarse como delineante. Eso sí, nunca abandonó su sueño y cursó módulos formativos de producción de audiovisuales, redacción y presentación de espectáculos.

Comenzó su carrera profesional en 1996 de manera formal en la desaparecida Top Radio. Cinco años más tarde, Mediapro se fijaba en su desparpajo y decidió ficharlo para programas autonómicos desde los que, en 2005, daba el salto a la televisión nacional.

Channel Fresh, El sexómetro y Money, money fueron los tres primeros espacios, todos ellos en Cuatro, a los que imprimió su sello de identidad como presentador. En el entretenimiento encontró un camino con el que siempre había soñado y que se truncó demasiado pronto.

Era junio de 2015 cuando a Lobató le diagnosticaron una enfermedad rara de origen neurológico. Una dolencia desmielinizante que le impide comunicarse con normalidad y que, en ese momento, le obligó a abandonar su carrera como presentador -su último proyecto delante de las cámaras fue en Sábado sensacional, como conductor del programa de TVE-.

Tampoco desde entonces ha podido volver a escribir, otra de sus pasiones. De hecho, tiene publicados ocho libros, el último de ellos se puso a la venta en 2014, 75 técnicas infalibles para pillar cacho. Una obra en la que desvelaba sus tácticas infalibles para conquistar.

Reaprender a hablar

Desde entonces, libra una batalla no sólo por recuperar el habla -para lo que recibe tratamiento en el madrileño hospital Ramón y Cajal-, sino por llevar unas rutinas lo más normales posible.

Una constante lucha de la que hace partícipes y cómplices a sus casi 45.300 followers en Instagram, la red social en la que, tras un año de ausencia, reapareció en 2016 para ponerle nombre a su enfermedad y pedir a los usuarios de la red que le acompañaran durante su recuperación.

Allí se le ha visto, en pequeños vídeos conmovedores, aprender, de nuevo, a pronunciar su nombre. También a volver a decir palabras tan sencillas como "hola" o "no", que para él se convirtieron en los retos a superar junto a sus terapeutas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Josep Lobató (@joseplobato)

En 2018 volvía a pisar un plató. Lo hacía de la mano de Toñi Moreno (51), en su programa de Canal Sur Gente maravillosa para dar una sorpresa a un buen amigo que le acababa de dedicar una canción en uno de sus álbumes, Blas Cantó (33).

El cantante compuso Héroe, un single inspirado en la historia de superación de Josep. Cantó no pudo evitar emocionarse al ver cómo Josep reaparecía delante de las cámaras tres años después de tener que abandonar los focos por motivos de salud.

Lobató en el plató de 'Gente maravillosa' emocionando a Toñi Moreno y Blas Cantó en 2018. Canal Sur.

Lobató continúa con su recuperación. Y con sus publicaciones en Instagram. No muchas, pero sí las suficientes como para que quienes están al otro lado de la pantalla sepan que no se ha rendido. Su último post dice mucho de él, y de su carácter y actitud.

Se le ve en un karaoke con un amigo, bailando y dándole los acordes a su acompañante. Si algo le gusta a Lobató es publicar recuerdos del pasado, de aquellos años en los que disfrutaba en televisión o delante de los micrófonos de Happy FM y Europa FM, la última emisora en la que se le escuchó.

Ha aprendido a expresarse a través de emoticonos. Si acaso, de vez en cuando, se le 'escapa' un tímido hashtag. Porque ha descubierto otra manera de comunicarse sin que se pierda ni un ápice ni de sentimiento ni de significado.

Recientemente, el periodista catalán ha contado en Lecturas que a pesar de su buen humor, al principio de su enfermedad "se asustó y lloró mucho" porque al no poder hablar pensaba "que se moría".

No obstante, la vida y el paso del tiempo le han hecho darse cuenta de que no: había que seguir y el que fuera presentador de Ponte a prueba ha conseguido superar sus límites, hacerles frente y adaptarse a su nueva vida. "Ya he aceptado mi situación y sé que nada volverá a ser igual, pero al principio fue todo muy duro. Fue un shock", ha asegurado Josep.

A lo largo de su proceso, Josep ha contado con el respaldo incondicional de su familia, amigos y compañeros de profesión. Figuras como Rosa López (44), Marc Clotet (44) y Dani Rovira (44) han mostrado su apoyo públicamente, enviándole mensajes de cariño a través de redes sociales. Su neurologopeda, Ariadna Boada, también ha sido una pieza clave en su recuperación, guiándolo en su terapia del habla.