Ana Obregón estalla contra Antonia Dell'Atte: "Esta señora falsificó la denuncia de malos tratos"

Cuando la situación parecía en calma entre Ana Obregón (66 años) y Antonia Dell'Atte (61) tras su sorprendente abrazo en MasterChef Celebrity y tras la muerte de Álex Lequio, su relación ha vuelto a torcerse. La fuerte guerra entre ambas ha estallado tal y como ocurrió a principios de la década de los 90. El protagonista de su disputa vuelve a ser Alessandro Lequio (60).

El colaborador italiano ha mostrado su faceta más escéptica este último mes durante las emisiones de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva en la que Rocío Carrasco (44) narra los detalles hasta ahora desconocidos sobre su vida, y hace hincapié en su "terrorífico" matrimonio con Antonio David Flores (46). El pasado miércoles, la protagonista se sentaba en directo para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez (50) y Carlota Corredera (46) y en un momento de la noche se le mostraron las opiniones de Lequio en El programa de Ana Rosa sobre sus testimonios. Carrasco se mostró tajante y dura con él y trazó una línea pararela entre la personalidad de su exmarido y el ex de Obregón y Dell'Atte. "Perro no come perro", aseguró haciendo referencia a que Lequio también estuvo acusado de malos tratos.

Horas después, Antonia Dell'Atte se pronunciaba al respecto y reiteraba, como lleva décadas haciendo en público y en privado, que el maltrato que recibió de Lequio es real y que existen pruebas judiciales que así lo atestiguan. Ante estas palabras de la italiana, Ana Obregón ha roto su silencio a través de sus redes sociales.

Ana Obregón ha compartido esta fotografía en sus redes en la que posa con su hijo y su ex para emitir el rotundo mensaje. RRSS

Con un extenso y rotundo mensaje, la actriz madrileña quiere mostrar su defensa fiel a Alessandro Lequio, padre de su único hijo: "Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado". Pero la intéprete ha ido más allá y ha querido desmentir el testimonio de Dell'Atte: "Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la Policía Científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado. Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad".

Ana asegura sentir una especie de deja vú al iniciar la guerra de nuevo con la italiana: "Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor".

Según desvela Obregón, las palabras de Dell'Atte han hecho que la presencia de la prensa vuelva a estar alrededor de ella y su familia: "Tengo a todos los fotógrafos acosando a mi familia y teniéndome que esconder para ir a ver a mi hijo al cementerio".

Lo que más tristeza le da a Ana es que, tal y como expresa, la italiana no haya tenido en cuenta que son ahora mismo unos padres en luto por la muerte de su amado hijo: "Por favor que esta señora respete a unos padres que están de duelo por su hijo y que necesitan calma porque yo no le deseo a nadie que pase por lo que estamos pasando. Y si no lo hace por nosotros que lo haga por mi Aless que adoraba a su padre y así pueda descansar en paz".

[Más información: Alessandro Lequio responde a Rocío Carrasco después de compararle con Antonio David]