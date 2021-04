El 'piso de las tentaciones' cambia de ubicación: sabemos dónde se ha mudado Mayka y con quién

El pasado 29 de marzo, Mayka Rivera (25 años) explicaba en su canal de Mtmad, Blondy, que había tomado la determinación de mudarse. La murciana, conocida por su participación en la segunda edición de La isla de las tentaciones, anunciaba que dejaba el piso de alquiler de Getafe que, hasta el momento y desde su llegada a Madrid, había compartido con Melodie Peñalver (28), también perteneciente al elenco del reality. Esta no especificaba dónde estaba ubicado ese nuevo inmueble, tan solo que estaría más cerca del centro de la capital. En concreto, tal y como ha podido saber JALEOS, a poco menos de 30 kilómetros, lo que en coche se recorre en 25 minutos.

Porque este periódico sabe dónde se encuentra: en Rivas-Vaciamadrid. Más concretamente, en Rivas Futura, una zona en plena expansión a las afueras de la localidad madrileña y donde, en los últimos años, se han levantado varias urbanizaciones de estética moderna. Como esa en la que Mayka vive ya y donde se instalará como compañera de piso otra participante del espacio de Mediaset: la tentadora Dorothy Collado (23). La misma cuenta, tal y como se vio en el vídeo en el que Mayka hacía un tour por su casa vacía a los seguidores de su canal, con pista de pádel y dos piscinas, una para adultos y otra más pequeña para niños.

Salón de ese nuevo piso y de las vistas desde la terraza a la que se accede desde el mismo.

Según fuentes inmobiliarias consultadas por este periódico, los pisos de características similares al que ocupan estas dos ex de La isla de las tentaciones rondan los 1.000 euros mensuales de alquiler -un precio muy similar al que desembolsaba en Getafe, pero por una casa de nueva construcción en vez de por una más antigua-, el régimen en el que ellas se encuentran. Cuenta con dos habitaciones, cada una de ellas con su baño propio -el de Dorothy, con plato de ducha; el de Mayka, con bañera de hidromasaje-, un amplio salón y terraza en la que airearse cuando llegue el buen tiempo.

La habitación y el baño de Mayka y la cocina del piso que comparte con Dorothy. Mtmad.

La zona tiene estación de Metro cercana y un amplio centro comercial que la propia Mayka nombra en ese vídeo de Mtmad. También tiene, cerca de esa vivienda de la que ya disfruta, un gimnasio que le permite continuar con su rutina de ejercicio, tal y como se ha podido comprobar en sus stories de Instagram. Porque, desde que saltó a la fama gracias a la televisión, ha dejado patente que le gusta cuidarse. También en Getafe tenía un gimnasio a mano al que acudía siempre que le era posible para no perder la forma, algo esencial para alguien que vive de su imagen.

Inseparables

La propia Mayka explicaba que este cambio de compañera no se debía a ningún problema, sino simplemente al hecho de que Melodie pasa más tiempo en Elche que en Madrid, una circunstancia que le ha llevado a pasar largas temporadas sola durante los seis meses que ha durado el contrato de alquiler de la casa de Getafe que ha dejado. Además, consideraba que Dorothy era la persona idónea para compartir los gastos de ese nuevo inmueble porque es una chica tranquila y porque tienen gustos muy parecidos que facilitarían la tarea de decoración de ese piso que, en el momento de su entrada, estaba sin amueblar.

Sin embargo, Dorothy aún no se ha instalado. Tal y como se ha comprobado en los últimos días, esta se encuentra pasando unos días de relax en Tulum, México. Un destino que se ha puesto de moda entre los famosos, entre otras cosas, porque las restricciones por la pandemia son más laxas que en España. Dorothy ha acudido hasta allí en compañía de su pareja, el modelo Jorge Díaz. Pero también de Melodie, un gesto que pone de manifiesto lo que no es ningún secreto: que entre varias de las concursantes de La isla de las tentaciones se generó una relación de amistad que han seguido cultivando una vez regresaron de la grabación en República Dominicana.

Mientras Dorothy vuelve y ocupa esa habitación que ya le espera en Rivas, Mayka hace planes -además de con otras mujeres que se hicieron famosas por el mismo formato y con quienes ha trabado gran amistad, como Sandra Pica (21) o Marta Peñate (29)-, con su nueva pareja. Hace tan solo unos días, también a través de su canal de Mtmad, confirmaba que ha comenzado una relación con Alejandro Bernardos (26), extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa que, en estos momentos, se encuentra explotando su faceta como influencer.

Mayka junto a Alejandro Bernardos en el vídeo en el que confirmaron su relación. Mtmad.

"Os presento a Alejandro, que me habéis preguntado muchísimo si estoy con él, qué tipo de relación tenemos... viene con cobra incluida", decía a modo de introducción antes de que él explicara cómo se conocieron: "El destino nos juntó en un viaje de influencers a Marbella. Esa vez ni me habló, luego me dejó en visto -la conversación del WhatsApp-... Y yo dije: 'Esta tía seca'. Ahora no se puede separar de mí".

