La Audiencia ratifica la condena de Carlos Navarro 'El Yoyas': casi seis años de prisión por maltrato

Nuevo revés para Carlos Navarro (45 años), conocido como 'El Yoyas'. El pasado lunes, 12 de abril, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por su defensa y ha confirmado la condena de cinco años y ocho meses de cárcel como autor de siete delitos de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones. De acuerdo con los tribunales, seis de ellos fueron consumados en su exmujer, Fayna Bethencourt, y en sus dos hijos, ambos menores de edad. El séptimo, perpetrado contra la actual pareja de la que fuera su esposa.

En su resolución, la Sección Segunda determinó que las penas impuestas al exconcursante de Gran Hermano "se consideran ajustadas a derecho y están correctamente motivadas en la sentencia recurrida", que fue dictada por la magistrada Natalia Paula Suárez Acosta, titular por aquel entonces del Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

Los responsables judiciales han entendido que "tanto la niña como el niño -tras ser sometidos a una exploración psicológica- han descrito y narrado los episodios vividos y no hay motivos para dudar de los mismos", por lo que ratifican la veracidad de sus testimonios asegurando que son "sinceros y coherentes" respecto a los episodios que tuvieron que vivir en la intimidad de su casa.

Carlos y Fayna, en una imagen antigua cuando aún estaban juntos.

En la sentencia se alude, además, a la "agresividad" mostrada por el exconcursante de GH al conversar con "una niña de solo once años que, además, es su hija", hasta el punto de que la sala jurídica ha tenido que censurar algunas de "las expresiones" con las que se dirigía a la menor. Mediante este ejemplo, el tribunal ha encontrado "una demostración de la forma de reaccionar del acusado que, tal y como declaró la denunciante, cada vez que le llevaba la contraria y se enfrentaba a él, actuaba de forma violenta".

La defensa de Navarro señalaba los años transcurridos entre los supuestos hechos y la denuncia interpuesta por Fayna, a lo que la jueza responde que "no resta credibilidad" al relato puesto que la denunciante "tenía vergüenza y es frecuente en estos casos que las víctimas tarden un tiempo en recordar y reconocer que están sufriendo un maltrato por parte de su pareja sentimental", según redacta en la sentencia.

En los juzgados no solo se ha atendido al testimonio de la denunciante, Fayna, y al de sus hijos, sino que también "se ha escuchado una grabación telefónica" entre la expareja. La jueza, al oír la conversación, considera que han quedado "plenamente acreditados" los hechos juzgados y condenados a través de la prueba de cargo "sin que en ningún momento se haya exigido al acusado probar su inocencia". Pues, según el procedimiento, Carlos Navarro ha otorgado toda su versión, pero "ello no significa que las agresiones no se hayan producido, pues en ningún momento se dijo por parte de Fayna que los familiares estuvieran presentes cuando sucedieron los actos violentos".

Un proceso largo

Los hechos investigados se remontan al 10 de enero de 2018, día en el que el exconcursante de Gran Hermano fue detenido en la casa de su ahora expareja en el municipio de Agüimes, Gran Canaria, después de que la misma interpusiera una denuncia por presunto maltrato.

En noviembre de 2019, después de que la Fiscalía pidiera ocho años de cárcel para el exconcursante de Gran Hermano por delitos de violencia machista, 'El Yoyas' emitió un comunicado para desmentir algunas informaciones.

Fayna y Carlos, cuando entraron en 'Gran Hermano'.

Finalmente, el viernes 11 de diciembre de 2020, la justicia falló a favor de su exmujer y Carlos Navarro tendrá que pagar por los delitos cometidos. El Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria condenó a 'El Yoyas', como autor de los siete delitos mencionados. Así lo recogió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que se declaraba probado que el acusado es autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, por el que se le condena a dos años de cárcel, cuatro años de prohibición para llevar armas, cuatro años de alejamiento e incomunicación con su exmujer y sus hijos y otros cuatro de privación de la patria potestad.

Esta sentencia era recurrible y Carlos optó por esa vía, pero, una vez más, la justicia ha dado la razón a la denunciante, como demuestra el nuevo documento judicial conocido este martes 20 de abril.

[Más información: Carlos 'El Yoyas', condenado a casi seis años de prisión por maltrato, lesiones y amenazas]