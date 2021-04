7 de 10

La novia de Kiko Matamoros ha publicado esta fotografía a las puertas de un famoso resturante italiano de Madrid, ubicado en la calle Velázquez del barrio de Salamanca. "Siempre he sido de pizza bianca, pero últimamente me ha dado por la margarita de toda la vida. ¿Cuál es vuestra pizza favorita? Por cierto, ahora mismo me apetece...", ha escrito a sus seguidores.