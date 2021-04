10 de 10

"Solo me veis en parques porque para lo único que salgo es a pasear a los perros", cuenta la hija de Kiko Matamoros y Makoke. Mientras, algunos de sus seguidores más malvados le hacen preguntas ácidas: "Si no estás estudiando, ¿para qué has ido a Milán?", "¿En Milán no hay coronavirus? No veo tu mascarilla"... son algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la publicación.