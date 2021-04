Sonsoles, la examante de Antonio David, rompe su silencio: su extenso comunicado de tres páginas

Sonsoles, la mujer a la que Rocío Carrasco (43 años) vio besarse con Antonio David Flores (45 años) cuando estaba embarazada y con la que el ex guardia civil continuó incluso al inicio de su noviazgo con Olga Moreno (45), ha emitido un rotundo comunicado.

La mujer más buscada del momento después de que la hija de La más grande pronunciara su nombre en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva ha roto su silencio con un documento de tres páginas enviado al programa Socialité de Telecinco.

La examante de Antonio David ha querido mandar este comunicado a la cadena de Paolo Vasile para contar en primera persona cómo se siente y qué decisión ha tomado al verse involucrada en la serie documental de Rocío Carrasco.

En las líneas redactadas por Sonsoles se distinguen distintos puntos enumerados, pero llaman especialmente la atención algunos aspectos subrayados por el programa Socialité. La protagonista asegura que "ha visto vulnerado su derecho al honor, a la imagen y su protección personal y familiar". En ese mismo sentido detalla que "se han hecho juicios de valor que atentan contra su dignidad".

Además, al exponer estos asuntos, desvela también que se encuentra "en un estado de nerviosismo, ansiedad e impotencia". Debido a todas estas circunstancias, Sonsoles "ruega que se ponga fin a la intromisión ilegítima y al salvaje acoso mediático que se está produciendo" y puntualiza que "en caso de no ser así, tomará acciones legales". Y es que, según indica, quiere mantener "su anonimato".

Fue en el último episodio de la docuserie cuando la hija de Rocío Jurado se atrevió a hablar de Sonsoles, a la que llegó a calificar no de amante, sino de "novia" de su entonces marido. La relación sentimental entre Sonsoles y el ex guardia civil empezó durante el segundo embarazo de Carrasco y eran tan evidente que, según Rocío, lo sabía todo el mundo, menos ella.

En el verano de 1998, mientras Rocío se encontraba embarazada de su hijo David, la joven y su marido decidieron pasar unos días de asueto en Chipiona. "Íbamos a la playa por la mañana, después volvíamos a casa, nos arreglábamos y salíamos. Era verano, no teníamos nada que hacer y salíamos todos los días", recordaba Carrasco. Juntos iban a La Brisa, una discoteca conocida por que sus camareras estaban elegidas por un exhaustivo casting: todas eran modelos. Antonio David posó sus ojos sobre la figura de una joven llamada Sonsoles, la persona que marcaría un antes y un después en el matrimonio Flores Carrasco.

Rocío, embarazada ya de cuatro meses, decidió quedarse en casa una noche y no salir. "Uno de esos días me dijo que iba a por una copa. Tardó mucho y fui a buscarlo y lo vi comiéndose la boca con esta chica. Él me vio… Yo salí corriendo del bar y salgo llorando. Me dio un ataque y me puse a llorar. Me empieza a doler mucho la barriga y empiezo a tener pinchazos, como si fueran contracciones", relató en el episodio dos, Se nos rompió el amor.

Además, la propia Sonsoles le confirmó hace unos días a María Patiño (49) que no sólo fue pareja de Antonio David durante su relación con Rocío, sino también durante los inicios de su romance con Olga en 2001. "Acabo de ver tu intervención sobre lo que te conté. Quiero hacer una declaración importante. Te garantizo que Olga sabe a ciencia cierta que mi relación con David es real. Nos conocemos desde hace más de 25 años porque trabajábamos como camareras y relaciones públicas... Teníamos amigos en común, incluso. Olga vino alguna vez a Chipiona cuando yo trabajaba allí en verano. Y es más, cuando Olga empezó con él, sabía que nosotros seguíamos juntos. Olga lo sabe. No le importó en absoluto", detalló en su conversación con la presentadora.

