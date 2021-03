Clara Lago, enamorada de nuevo dos años después de romper con Dani Rovira: así es su nueva pareja

Clara Lago (31 años) está de nuevo enamorada. Dos años después de romper su relación sentimental con el actor Dani Rovira (40), con quien mantiene una excelente relación, la actriz ha sido fotografiada en los últimos días por las calles de Madrid al lado de un desconocido joven. Cogidos de la mano, abrazándose y besándose, Lago y este hombre confirman su romance. Él se llama José Lucena, es actor, músico y empresario de hostelería.

Tal y como informa ¡HOLA!, Lucena tiene varios negocios en el centro de Madrid. Nació en la localidad cordobesa de Montoro. Según asegura la publicación mencionada, la nueva pareja de Lago mantuvo en el pasado, en 2015, una relación sentimental con Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch (57) y Micky Molina (57).

Lucena, además, es amante de las motos y ha sacado al mercado recientemente un disco como cantautor. "Compongo desde la emoción. Cuando acabo la letra podría asignarle tres o cuatro caras a lo largo de la vida. Porque todos tenemos experiencias que se repiten una y otra vez y tenemos historias que te vuelven a suceder", aseguraba en una entrevista hace unos años.

Pocos datos se conocen más de este joven que, parece, ha devuelto la ilusión a Clara Lago, la cual le dio su primer 'me gusta' en redes sociales el 7 de diciembre de 2020. La actriz se encuentra de regreso en España tras pasar una temporada en Argentina, donde ha rodado una serie.

En otro orden de cosas, Clara y Dani Rovira han demostrado desde su ruptura que mantienen una excelente relación de amistad. De hecho, Lago estuvo a su lado, incondicionalmente, cuando el actor y presentador anunció que sufría un linfoma, enfermedad de la que se encuentra completamente recuperado.

Pocos días después de conocerse la recuperación de Dani Rovira, la actriz compartió una foto del malagueño en su perfil de Instagram acompañada de una bonita carta: "Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta", escribió. "Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles", prosigue la intérprete. "Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino".

La actriz, que estos meses ha sido el mayor apoyo de Rovira en su lucha contra el cáncer, concluye agradeciéndole haberle permitido estar a su lado en esta complicada etapa: "Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también".

Esta emotiva publicación se produce días después de que Dani Rovira usara la misma vía para compartir con todos sus seguidores una feliz noticia: está curado del Linfoma de Hodgkin que le fue diagnosticado el pasado mes de marzo. En la carta, el actor también dedicaba unas palabras a su novia: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme", escribía.

Dani y Clara, que iniciaban su relación en 2014, han demostrado el gran cariño que se profesan. De hecho, el verano pasado se conocía la ruptura de la pareja y ambos declaraban ante los medios que había sido una separación "con mucho amor y mucho respeto". Un amor que serviría para que ambos se dieran una segunda oportunidad a principios de 2020, poco antes de que el cáncer golpeara la vida del actor y centrara sus esfuerzos en luchar por su recuperación, una batalla en la que Clara Lago ha estado presente en todo momento.

En marzo, cuando el malagueño hacía pública su enfermedad, su pareja le daba ánimos a través de un emotivo mensaje en su Instragram: "Amigo, maestro, compañero de viaje y del alma... no me cabe duda de que si la vida te ha colocado este aprendizaje en el camino es porque puedes con ello y solo te hará más grande y más sabio de lo que ya eres", escribía.

