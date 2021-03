Álvaro Soler y Sofía Ellar rompen su relación tras casi cinco años juntos

Álvaro Soler (30 años) y Sofía Ellar (27) han roto su relación tras casi cinco años juntos. Han sido los propios artistas los encargados de compartir esta complicada decisión a través de sus redes sociales. Con la misma fotografía, a la misma hora exacta y con el mismo comunicado, los cantantes han informado a sus seguidores de que es el momento de tomar "caminos separados".

"Queridísima familia. En estos tiempos tan surrealistas, tanto Sof/tanto Álvi como yo queríamos comunicaros que nuestras vidas van a seguir por caminos diferentes" comienza diciendo el escrito.

Y continúa: "Lo más bonito es que seguimos siendo esos dos que han barrido a casa, que se han quemado el pelo y se han apoyado en un mundo complejo que existe detrás del telón y los kilómetros. Como ambos sabemos que entendéis lo que es el amor desde el respeto y lo que en este momento estamos viviendo, no tenemos ni que deciros que contamos con el total de vuestros abrazos y apoyo a lo que siempre hemos compartido de mil amores con vosotros, y seguiremos compartiendo desde lo vivido y el más puro amor y cariño".

La conclusión del comunicado común es un clásico en este tipo de momentos. Ambos, que supera en millón y medio de seguidores sólo en sus redes sociales, piden respeto en estos instantes. "Os queremos, nos queremos, y seguiremos dando la mejor versión de nosotros mismos encima y debajo del escenario. Estas líneas serán las únicas que compartamos y os pedimos de corazón que las respetéis ahora y siempre", concluyen.

Álvaro Soler y Sofía Ellar comenzaron su relación en el año 2016. Sin embargo, los cantantes, que son sumamente discretos con su vida privada, mantuvieron el romance alejada del foco mediático hasta 2018. Fue por San Valentín. Aquel 14 de febrero el intérprete de La cintura o Bajo el mismo sol publicó una imagen de los dos con un bonito mensaje. "No me gusta San Valentín... pero tú, eres la mujer más guapa del mundo mundial y de las tierras medias...", posteó. A lo que ella respondió: "Gracias por ser el mejor compi de viaje, la mejor mochila en esta pedazo de aventura".

El 23 de julio del año pasado, la cantante británica de origen español dejó impactados a todos sus seguidores al publicar en su perfil oficial de Instagram un vídeo donde aparecía su pareja, Álvaro Soler, descorchando una botella de champán. Detrás de él había un cartel en el que sólo aparecía la palabra "¿Quieres...?" en forma de pregunta. En aquel momento, ¡HOLA! confirmó que Soler y Ellar se habían prometido y tenían planes de boda en un futuro no demasiado lejano. Unos planes que, ocho meses después y a tenor de lo que han confirmado ellos mismos, terminan por cancelarse.

Álvaro Soler y Sofía Ellar pasaron los primeros meses del confinamiento juntos en la misma casa. Un momento histórico los inspiró, provocando que ambos creasen su primera canción conjunta. Un tema a dúo llamado Barrer a casa. "Cuando entiendes que puedes llegar a acostumbrarte a algo que nunca existió. ¿Y ahora cómo me desacostumbro a estar 24 horas con mi de batallas, productor, masterchef compi de hacer pelayismos y tío güenorro cachas con barba (o sin)?", escribió ella. Para terminar con lo siguiente: "Me lo he pasado tan bien contigo esta cuarentena que si no lo digo exploto. Eres el mejor, linchis".

