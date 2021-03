La emotiva foto con la que Lequio recuerda a su hijo Álex el día que se cumplen 10 meses de su muerte

Este sábado 13 de marzo es un día duro para Alessandro Lequio (60 años). El colaborador de El programa de Ana, siempre celoso de su vida privada y discreto en lo relativo al tristísimo fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, ha querido recordar al joven en las redes sociales con una emotiva imagen.

Este sábado 13 de marzo se cumplen ya diez meses desde que el empresario muriese a la temprana edad de 27 años en la clínica Quirón de Barcelona, tras dos años de lucha infatigable contra el cáncer. Apenas eran las 7 de la mañana cuando Alessandro Lequio ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para publicar una emotiva imagen de su hijo. Alto, esbelto y vestido de una manera informal, aunque elegante, Álex Lequio aparece en la instantánea con gesto serio y luciendo una camisa remangada celeste oxford con rayas oscuras.

Junto a la fotografía, pocas palabras que añadir. Alessandro Lequio la ha acompañado de dos hashtags que utiliza de manera habitual #LequioCity y #AlessForever. Este último, por cierto, lo comparte con su expareja y madre de su hijo, Ana Obregón (65). La presentadora, hasta el momento, no se ha pronunciado en sus redes sociales, pero no hay un día 13 desde el pasado 13 de mayo que Ana no le haya dedicado unas palabras.

El pasado 13 de febrero, cuando se cumplían nueve meses de la triste pérdida, la presentadora quiso recordar a Álex con "el corazón aún roto en mil pedazos", también en sus redes sociales. "Nueve meses en mi tripita. Nueve meses en mi alma porque mi corazón dejó de latir y se fue con el tuyo. Para siempre...", escribió la presentadora junto a su recurrente hashtag #AlessForever".

El texto iba acompañado por tres preciosas fotografías en las que la intérprete posaba en compañía de un pequeño Álex que, al igual que ella, aparece ataviado con un albornoz. En la primera instantánea, el joven empresario fallecido abraza a su madre que, al momento de la instantánea desvelaba su felicidad con una enorme sonrisa. La segunda foto llama la atención por un tierno gesto de parte Álex, quien le demostraba su amor a la intérprete a través de un beso. En la última, en un tono más divertido y espontáneo, aparece el hijo de Alessandro Lequio tumbado sobre su madre.

El dolor por la muerte de Álex

El 13 de mayo del año pasado, Álex Lequio García fallecía a la edad de 27 años a causa de un sarcoma de Ewing contra el que llevaba luchando dos años y dos meses. El exitoso empresario, querido por todos y famoso antes de nacer por sus celebérrimos progenitores, se encontraba ingresado en una clínica privada de Barcelona donde la enfermedad, finalmente, le ganó el pulso dejando conmocionado a todo un país y con el corazón roto en mil pedazos a familiares, amigos y a su novia, Carolina Monje.

La diseñadora se encuentra inmersa en sus nuevos proyectos laborales, pero siempre tiene a Álex presente. Y también a los padres de él, Alessandro y Ana. Carolina tuvo que decir adiós para siempre al hombre que amaba, tras más de un año librando junto a él la peor de las batallas. La joven lo despidió públicamente a través de una extensa y emotiva carta en la que reflejó el gran amor que ambos se profesaban: "Gracias de todo corazón por estos casi dos años contigo, los mejores años de mi vida. Doy millones de gracias a la vida y a ti por haberme brindado la oportunidad de conocerte y compartir cada instante desde entonces".

