El futuro seguro de Carmen Bazán en Portugal con Luis Masaveu: los planes que barajan los Janeiro

Fue el pasado 27 de febrero cuando se informó en televisión de que Carmen Bazán (75 años), la madre de Jesulín de Ubrique (46), había sido ingresada y operada de la cadera en un hospital de Cádiz. Una noticia sorprendente, cuando se la hacía en la Costa del Sol. La intervención se debía a que la matriarca del clan venía aquejada durante un tiempo de dolores, la cadera "no la tenía bien" y se decidió operar. Así pues, se trató de una intervención programada, y para la cual abandonó días antes Marbella, donde había pasado una temporada junto a su hija Carmen Janeiro (44) y la pareja de esta, el millonario Luis Masaveu.

A su lado durante todo el proceso, Carmen hija y Víctor. Muy pendientes también, sus otros dos hijos, Jesús y Humberto Janeiro. Todos se fueron turnando en el previo, el durante y el después. No la han dejado sola ni un solo segundo, como ha podido confirmar JALEOS a través de una fuente de total solvencia. Una vez con el alta en la mano, Bazán abandonaba el hospital arropada por Víctor y Jesulín. Según la información que se publicaba esta semana en una revista, el diestro fue quien ofreció la finca Ambiciones a su madre para que estuviese allí una temporada, el tiempo que necesitase para su recuperación.

Carmen Bazán en una imagen de archivo. Gtres

Tal y como se desliza a este periódico, todos los hijos "se están turnando" para no dejarla sola en estos días tan delicados en los que Bazán siente la movilidad un tanto reducida y todavía la acomete algún tipo de dolor o molestia. En esta línea, los cuatros hijos de la que un día fuera mujer de Humberto Janeiro están estudiando cuál puede ser el futuro más seguro y cómodo para ella. Si solo dependiera de Bazán, sostiene una fuente bien informada, ella se volvería a su casa de El Bosque. No quiere molestar a sus hijos; entiende que tienen su vida bien estructurada. Pero sus vástagos no están dispuestos a ceder: no creen que vivir sola sea ya la mejor de las opciones. Según la información que maneja este medio, la oferta más 'tentadora' que Bazán tiene sobre la mesa es afincarse de forma definitiva en Portugal, donde su hija Carmen y Masaveu iniciarán su nueva vida en unos meses, como informó este medio.

Otra manera de hacerlo, es que Carmen pase temporadas con todos sus hijos. Esta es "la menos probable". Hace unos días, se produjo una reunión de los hermanos Janeiro -como avanza La Razón- y, si bien a la madre le quedan aún "unas semanas" de reposo y tranquilidad en Ambiciones, ya se estudia cuál será su estadía más confortable. Una amiga de Carmen madre apunta a este medio: "Otro miedo que hay con esto del Covid es el de los traslados, no quedarse en un sitio fijo y moverse de casa en casa. Se expondría a más riesgo".

Todavía no hay nada claro. Puntualizar que Carmen Bazán mantiene una estrecha relación con su yerno Masaveu. Se llevan estupendamente, se llaman y se quieren mucho, pero "tampoco se ve viviendo en Portugal, es como sacarle de su vida de siempre, de su tierra, de su Cádiz". Sabe que sus hijos miran por su bien y no niega que su vínculo con su hija Carmen es especial.

De momento, lo que es un hecho es que sus hijos están volcados en ella y en Ambiciones no le falta detalle ni cuidados. Explica esta buena amiga que no es, precisamente, una finca que le traiga buenos recuerdos, pero era el destino perfecto a medio caballo entre todos: "Ella pasó épocas muy buenas, de amor y felicidad, pero también fue muy desdichada y los últimos años no fueron agradables". Hoy, todo eso es pasado y el presente es muy distinto.

Carmen y Luis abandonan Marbella

Hace unos meses, Carmen y Luis Masaveu ponían a la venta su casoplón -propiedad de Luis- porque ya pergeñaban su nueva vida en Portugal. Todo se gestó en pleno primer confinamiento. Así lo deslizaba a este periódico una fuente hace unas semanas: "Desde antes del verano pasado ya estaban organizando su mudanza y ya sabían el tema de Portugal. Luis pasaba mucho tiempo fuera y ambos decidieron alojarse en un punto intermedio. Allí, Masaveu tiene mayor comodidad a la hora de desplazarse".

Se explicaba así que las únicas razones de este traslado son laborales, y vienen unilateralmente por el empresario. Carmen, como ya hizo entonces, lo deja todo y lo acompaña. Eso sí, "no se va sin nada". Ya hay ofertas para ella también. Por un lado, este millonario -el patrimonio de los Masaveu se estima en unos 2.500 millones de euros, siendo la undécima fortuna de España, según Forbes-, se instaló definitivamente a finales de 2020 en Portugal tras la fusión entre Unicaja y Liberbank.

Carmen Janeiro y Masaveu en noviembre de 2019 durante sus primeras imágenes en público. Gtres

Él pertenece al consejo de administración de esta última entidad, y allí, en el país vecino, ha fijado su centro de operaciones. No solo existe esta razón profesional para abandonar Marbella, apostilla la citada publicación. Luis forma parte del área inmobiliaria de la empresa familiar que tiene con sus hermanos, y en Portugal "le han ofrecido una importante cartera de casas", se sostiene a este periódico. Por esta razón, la pareja, de mutuo acuerdo y de forma totalmente consensuada, se afinca en Portugal.

De momento, Masaveu ya está instalado y vive de alquiler en una de las mejores zonas del país. Su estancia tiene un carácter largoplacista y no se descarta que la pareja deje el alquiler para comprar en un futuro, según se hace constar. Por otro lado, se apunta a que Carmen Janeiro se mudará de forma definitiva "para el verano", aunque todo depende de la venta de la mansión, de la que se está encargando ella misma: "El día a día de Carmen en Marbella está consistiendo en acondicionar la casa y en enseñarla a futuros compradores". ¿Se mudará finalmente Carmen Janeiro junto a su madre? Tiempo al tiempo.

