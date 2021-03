Quién es Remi, el polémico novio de Maite Galdeano al que ha echado de casa tras un intento de agresión

A finales de 2020, y tras mucho tiempo sola en cuanto a relaciones sentimentales se refiere, Maite Galdeano (51 años) presentaba en 'sociedad' al que era su nueva pareja sentimental, un científico francés de nombre Remi. "Estamos muy felices. Mis hijos, como me ven muy enamorada y además de un hombre de bien... no con un cualquiera... pues entonces todos felices", aseguró entonces una Maite pletórica ante un Remi que se deshacía en besos y arrumacos ante los medios.

Desde entonces, la pareja ha acudido a algunos platós de televisión juntos y se los ha podido ver disfrutar de su historia de amor junto a Sofía Suescun (24), su hermano Cristian y Kiko Jiménez. Todo parecía estar bien entre ellos, derrochaban amor. No obstante, este pasado fin de semana la historia daba un giro radical y Remi mostraba su peor cara ante la prensa. Una reportera del programa Socialité se desplazó hasta la casa donde vive la pareja para interesarse por la salud de Sofía y Kiko. Habían pasado la noche en el hospital por una indigestión de marisco y el programa quería conocer su estado de salud.

Maite Galdeano ha confesado que no es la primera vez que Remi pierde los papeles en su presencia 💥 #Socialité431 https://t.co/tvOzTfA11I — SOCIALITÉ (@socialitet5) February 28, 2021

La reportera entrevista en plena calle a Maite y a su pareja Remi, quienes paseaban a sus perros. Sin embargo, mientras que Maite respondía amable a las preguntas, su pareja se mostraba enfadado, de mal humor y queriendo evitar ser grabado por la cámara. En algún momento determinado, se abalanza, fuera de sí, contra la cámara y la reportera entre intentos baldíos de Galdeano por calmarlo. Sostenía Remi que no era un personaje público y que no tenían derecho a inmortalizarlo, mientras que Maite le hacía ver que se debían al medio. Sea como fuere, una desagradable situación que terminó con Maite echando de casa a Remi. Este cogió sus maletas y abandonó el hogar, así lo comunicó Maite en directo para el programa Socialité.

"Cuando hemos subido a casa ha sido mucho peor, ha seguido gritando y me ha dicho de todo y yo eso no lo voy a aguantar, le he echado de casa, le he pedido que cogiera sus cosas y se fuera (...) No estoy preparada para aguantar a un hombre así otra vez en mi vida", ha sostenido. Maite ha confesado que no es la primera vez que Remi tiene una salida de tono y que no está dispuesta a vivir momentos así: "A mí no me ha puesto una mano encima, pero sí me ha gritado y no voy a aguantar que me grite a mí o ver cómo gritas a otras personas".

Remi y su ya expareja Maite en el 'reality' 'Solo, Sola'. Mediaset

Ahora bien, ¿quién es Remi? Así lo presentaba Galdeano ante los medios: "Os voy a presentar a mi novio en exclusiva, y no os la cobro. Os presento a Remi, un científico parisino muy reconocido. Habla cinco idiomas, él puede hablar francés, inglés, español, italiano perfecto y árabe. Dedícale unas palabras a la prensa española". Al ser preguntado por su profesión, el misterioso francés respondió que "no tenemos nada más que hacer que vivir por toda la gente del mundo". Además, aseguró que lo que más le gustaba de Galdeano era "lo invisible. Lo que no se puede decir".

Una respuesta que trató de aclara su pareja entonces: "El espíritu, el alma... diles cariño. Es muy inteligente". "Está loco conmigo, y os adelanto que en breve me voy a París con él, porque también es profesor en la universidad", aseguró Galdeano, quien también concretó que Remi está ahora en España "de vacaciones": "Ha venido aquí de año sabático. Nos vamos a ir a París, a su mansión. Me he vuelto loca con él". Y añadía: "Me gusta aprender de un científico. Las cosas han cambiado y me toca aprender de esta gran persona que está a mi lado. Me voy a París y luego a la India, a recorrer el mundo con él".

