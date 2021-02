9 de 12

La modelo ha celebrado su 27 cumpleaños y ha compartido una reflexión en sus redes: "No voy a mentir, me ha costado asimilar que cumplo 27, reconstruyendo mi vida, mi año más complicado, con tantos cambios personales, pero también, el más gratificante, intenso y el que más me ha hecho pensar en todo lo que tengo. Afortunada por tener a mis amigas (más bien mis hermanas) y amigos, mi familia y por mi trabajo. Empiezo una etapa nueva, un año nuevo, llena de ilusión por seguir cumpliendo metas y objetivos".