Javier Ungría denuncia las amenazas que ha sufrido Elena Tablada tras la boda de su hermana

La asistencia de Elena Tablada (40 años) a la boda de su cuñada, Beatriz Ungría, con Jaime Navarro, la ha convertido en la protagonista de una agria polémica. Desde que el vídeo de la gran celebración se hizo viral en las redes sociales por la ausencia de mascarillas y el incumplimiento de las restricciones anti-Covid-19, la diseñadora ha recibido cientos de críticas por parte de los internautas que, con el paso de los días han cobrado más fuerza.

Cansada de ser el centro de atención de la polémica, la ex de David Bisbal (41) estalló have unos días a través de su cuenta de Instagram, denunciando amenazas y quejándose de la imagen superficial que se ha dado de ella desde el principio y que nada tiene que ver con la realidad. Dolida porque su abuela Elena murió de coronavirus, Elena Tablada aseguró, además, que fue a la boda de su cuñada porque se cumplió a rajatabla la normativa de la Comunidad de Madrid en cuanto a la pandemia se refiere.

"Se nos hizo PCR a todos los invitados y solo pudimos acudir los que tuvimos resultado negativo, se cumplió con todas las normativas", comentó también la diseñadora el pasado lunes en conversaciones con el diario ABC. "Nosotros cumplimos absolutamente todas las normas", añadió entonces.

Aunque su marido, Javier Ungría (39) también se pronunció a comienzos de esta semana, dejando claro ante los medios que Elena Tablada era una invitada más y que ambos cumplieron con todas las medidas sanitarias, ahora ha vuelto a hablar para hacer referencia a las amenazas que está recibiendo.

Javier Ungría y Elena Tablada, durante un evento de moda en Málaga.

Javier, queríamos preguntarle acerca de las amenazas que está recibiendo Elena. ¿Esto es así?

Sí, claro que es así, pero bueno, me imagino que cada vez menos y también hay que darle importancia... Hace daño quien puede no quien quiere, ¿no? Pero es incómodo para ella, lo ha pasado un poquito mal.

¿Lo ha denunciado? ¿Lo han puesto en manos de la policía?

No, vamos, que yo sepa no. Lo ha denunciado en cuanto a que lo ha dicho públicamente, pero no hay denuncia. Yo creo que no hay que meterse tampoco en tantos embolados.

Ella critica que se ha puesto el foco en esta boda, pero en todas las fiestas ilegales que hay no dicen nada, ¿no? Es lo que le molesta también.

Sí, sí, es un poco lo de todos estos días que parece que no se han visto en una fiesta privada y tal.

Parece que Salud Pública está investigando el tema de la boda.

No lo sé, si lo hacen fenomenal y así ven que no había nada mal hecho.

