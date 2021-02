2 de 12

La modelo vive un auténtico cuento de hadas y no falta ni la idílica nieve y la diversión en su historia. Aquí posa feliz, vestida de rojo, en una jornada de juegos en Turín. Su hermana Ivana no ha tardado en contestar: "Queridaaaaa!!! Me mueroooo!!! Vaya día más guay! Pedazo de experiencia y lookazo!!!! Me has hecho sonreír... Eres luz!!!".