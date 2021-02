Ana Soria, condenada a pagar 1.440 euros por un delito contra la seguridad vial en Almería

El pasado fin de semana se conocía que Ana Soria (22 años) había sido detenida por la Policía al ser 'pillada' conduciendo sin carné. La joven regresaba a Almería acompañada por Enrique Ponce (48) al volante del coche del torero cuando vieron una patrulla que les daba el alto. Aunque la pareja intentó intercambiar sus sitios en el interior del automóvil, los agentes comprobaron que era ella quien conducía sin tener el título necesario para ello.

Una información que la propia Ana Soria desmintió pero que, según han confirmado Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es cierta y la almeriense habría intentado engañar a la prensa. El Juzgado de Instrucción 5 de Almería ha condenado al pago de una multa de 1.440 euros por un delito contra la seguridad vial a Ana, tras la celebración de un juicio rápido el pasado 1 de febrero. En él se dice que la novia de Enrique Ponce reconoció ir al volante de un turismo sin carné y mostró conformidad con la pena interesada por el fiscal.

Ana compareció en sede judicial ante el juez en funciones de guardia tras pasar ese mismo día por dependencias policiales, donde se tramitó su ficha y se le tomaron las huellas dactilares como detenida. El Ministerio Público, tras la admisión de hechos, modificó su petición inicial y pidió multa de ocho meses a razón de ocho euros al día. Es decir, 1.440 euros que Ana pagará tras demostrarse que condujo sin carné de conducir, cometiendo un delito contra la seguridad vial. Fue el programa Viva la vida de Telecinco el que comenzaba su emisión del pasado sábado a las cuatro en punto de la tarde con la noticia de la detención de la joven almeriense, y no fue hasta horas después cuando hicieron público el motivo de la acción policial contra la novia de Ponce.

Según los datos que manejó el espacio que presenta Emma García (47), Soria fue detenida y llevada a la comisaría para responder oficialmente al presunto delito contra la seguridad vial. Los hechos fueron los siguientes: la joven iba conduciendo y Ponce estaba de copiloto cuando en un momento dado atraviesan una glorieta en la que se encuentran con un control policial. Tal y como cuentan desde el programa, los protagonistas se ponen nerviosos y se cambian el asiento; ella pasa al de copiloto y él al de conductor. Entonces, llegan a los agentes y Enrique demuestra su documentación. Pero la Policía pide los documentos de Ana, y es que la almeriense iba conduciendo sin carné. De hecho, nunca se ha sacado el carné de conducir y al parecer se encontraban "practicando con el coche" en ese instante.

Sus nuevas metas

JALEOS publicó hace un tiempo que, en plena ola de su crecimiento mediático, la joven había sido tentada por firmas como Pronovias o El Capote. Esta última, con la que también colabora Enrique Ponce, le llegó a hacer una oferta en firme. Pero los meses fueron pasando, llegó el confinamiento, el verano y el nuevo curso en septiembre. 2020 terminó, ¿qué pasa con Ana Soria y sus ofertas? Este periódico pudo analizar y conocer que la imagen de la joven ya no goza del músculo mediático de meses atrás.

Las ofertas se han echado atrás, todo se ha paralizado. Incluso la propia Soria ya no aparece en la prensa con la asiduidad de antaño. Las portadas de las revistas ya no optan por ella. Este medio ha podido conocer que este retraimiento se debe, en parte, a la decisión de Ana Soria: ha decidido no participar en el ruedo mediático al que pertenece su pareja sentimental. Hubo un tiempo en que valoró varias opciones, alentada por el propio Ponce, pero el paso de los meses la ha terminado por convencer. Ana ha dicho no y se mantiene coherente. "El interés que había antes en ella hoy no es el mismo. Ha descendido mucho, sobre todo porque ella no lo ha sabido trabajar", opina una persona experta en imagen.

