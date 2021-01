Jorge González: "Soy una persona muy insegura y me saco defectos todo el tiempo"

El nombre de Jorge González (32 años), exconcursante de Operación Triunfo, volvió a la primera línea de la actualidad informativa cuando a finales de 2019 se confirmó su participación en la octava edición de Tu cara me suena. Tras varios años apartado del foco mediático, trabajando como actor de diferentes musicales de teatro y teniendo pequeñas incursiones en televisión como en el programa Gypsy Kings, Jorge regresó a lo grande.

Un año más tarde -Tu cara me suena tuvo que dejar de grabarse en el mes de marzo a causa de la pandemia- el madrileño se convirtió en el flamante ganador por imitar a artistas como Beyoncé (39), Antonio Orozco (48) o David Bisbal (41). Ahora estrena nuevo single: Hasta que llueva. JALEOS de EL ESPAÑOL ha contactado con él para hablar sobre música, amor y sus nuevos proyectos.

Jorge, triunfador de TCMS, estrenando single... ¿Cómo se encuentra?

Contento. Me parecía todo tan difícil de alcanzar... Estar en el programa, liderar la tabla del concurso, ganar, estar ahora aquí presentando un single. Pensé que ya todo estaba acabado para mí. Estoy viviendo un sueño.

¿Qué vamos a conocer de usted con Hasta que llueva?

Es una canción que es un poco lo que se está escuchando hoy en día, con ese toque urbano, con ese toque de Moncho Chavea que últimamente está haciendo un montón de cosas en la música. Me apetecía hacer algo diferente. Vais a escuchar una canción con una letra que dice que lo importante es no retirarse nunca y luchar siempre, hasta que llueva en el desierto.

Jorge González en un reportaje fotográfico de este mes de enero. Gtres

¿Es biográfica?

Es muy yo, sí. Yo soy muy espartano, de estos que no para de luchar y que está siempre en pie de guerra. Ese es el mensaje que transmite la canción: cómo conseguir hasta el último momento aquello que quieres. Estoy muy contento con el resultado. Es una canción con mucha fuerza, muy fresca y bailable. Tiene un beat árabe que va a gustar...

¿Cómo se hace para sobrevivir en un mundo tan complicado como el de la industria musical?

Es un mundo tan difícil, tan inestable... tan de mentira, también incluso. Parece que estás, pero no estás. Es muy complicado. Para no venirte abajo tienes que ser muy soñador, muy peleón, con las cosas muy claras, aunque vienen esos bajones en los que dices "ya no puedo más. He llegado hasta aquí".

¿Le ha pasado mucho?

Muchas veces, pero creo que siempre hay que perseverar. ¿De qué sirve la vida si no lo intentas y luchas por ello?

¿Qué habría sido si no se hubiera dedicado a la música?

Estaría con mis padres en la venta ambulante. Nosotros éramos vendedores y eso es a lo que se aspiraba. Un chico de pueblo, como yo, gitano, que ya se dedicaba a la venta ambulante... Pero me presenté al casting de Operación Triunfo y la vida me cambió. Mi vida habría ido por ahí. ¡O no lo sé! A lo mejor me habría tocado la lotería. La vida da tantas sorpresas...

Hace poco, otro exconcursante de OT hacía unas declaraciones incendiarias en las que decía que si hubiera sido heterosexual, habría tenido más éxito. ¿Usted ha sentido algún tipo de discriminación por su etnia?

¿Quién ha dicho eso? Yo no lo he escuchado.

Jorge González en una imagen de sus redes sociales.

Lo dijo Ricky Merino.

¿Ricky? ¿Que si hubiera sido heterosexual habría triunfado? No sé por qué ha dicho eso... Yo no he sentido discriminación por mi raza. O sea, no es que hayan dicho "yo no escucho a este porque es gitano". Mi problema ha sido el poco apoyo discográfico que he tenido. Las palabras de Ricky las adaptaría a mí así: "Si hubiera tenido la suerte de tener una discográfica invirtiendo millones y millones como ha habido casos de otros artistas, seguro habría tenido más suerte". De todas maneras es un debate del que tampoco controlo mucho. ¡RuPaul tiene millones de fans y son libremente lo que son! Si me dices hace 10 o 15 años, sí... pero hoy con todas las libertades y cosas que hay...

¿Qué tal ha sido vivir la experiencia de Tu cara me suena, en esta edición, además, tan extraña?

Ha sido una experiencia agridulce, pero dentro de lo malo, ha sido bueno también. A veces las ediciones pasan tan rápido que no te da tiempo a disfrutarlas. Yo he tenido la oportunidad de estar en el programa dos veces. No quería que acabase, entonces, al final, eso de alargarlo me gustó. Ha sido raro, frío, la vuelta fue horrible. Pasaré a la historia como el concursante que ganó la edición más larga.

Sorprendió a muchos su impactante cambio físico. ¿Lo hizo por salud o por imagen?

Me conocisteis siendo un niño. Era delgadito, chiquitito... y cuando me volvisteis a ver ya era un hombre de 30 años. Lo mío es genética y cuando lo digo no me creen, pero los que viven conmigo y saben cómo soy saben que es verdad.

¿Genética?

Te puedo asegurar que yo no me mato en el gimnasio ni como supersano. Cuando empecé en el programa todos vieron cómo comía: hamburguesas y de todo. Dijeron "es verdad, no se cuida nada". Lo mío es genética y que voy al gimnasio de vez en cuando, pero no es que esté así por el público, es por mí mismo. Yo he tenido siempre mucho complejo de ser delgado. El hecho de ver que me pongo un pantalón y no me hace bolsa o que la camiseta no me sobra por todos los lados, psicológicamente me ayuda. Soy una persona muy insegura y me saco defectos todo el tiempo.

Jorge González en una imagen de sus redes sociales.

En estos tiempos de rapidez, redes sociales, de tanto estímulo, ¿cuál es el truco para amar a la misma persona tantos años? -Jorge lleva casado 15 años con su esposa, Arabia, con la que tiene dos hijos: Aday y Nayra-.

¿Sabes qué pasa? Que yo no soy tanto de redes sociales. De hecho, yo no soy de estar mirando, no me interesa... Mira, yo qué sé. Las redes sociales son todo mentira. Todo es una farsa. ¿Has visto Black Mirror? Habla de la verdad de las redes.

Pero su amor es de verdad, ¿no?

El amor siempre es de verdad. Es que mira, yo soy una persona muy enamoradiza. Yo estoy enamorado de la vida, de la familia, de todo... Además, yo soy cristiano y creyente, y para nosotros la base es el amor. Se ama a todo. Tengo un amigo que ama a su perro y es su vida. El amor es importante. Y las redes sociales son lo que son y sirven para lo que sirven.

¿Nunca han tenido una crisis?

Siempre hay crisis. En la vida, en todo. Las crisis están a flor de piel. ¡Y más ahora!

¿Le apetece volver a ser padre?

Es que a mí los niños me encantan. Mis hijos son mi vida. Son lo más bonito que tengo. Claro que me encantaría. Yo tendría 20 hijos. Ser padre es la experiencia más bonita.

¿Su mujer está dispuesta a ir a por el tercer hijo?

Mira, si no te importa, es que a mí tantas preguntas personales...

Para concluir, ¿algún sueño o algún proyecto que le apetezca hacer más allá de la música, el teatro musical o la televisión?

Me gustaría tener mi propio negocio. La moda siempre me ha gustado mucho y puede sonar a lo de siempre, pero me encantaría poder crear que mi propia línea de ropa e incluso de cosméticos para hombre. Los hombres cada día nos intentamos cuidar más y cuidamos más la imagen. Imagínate, una línea de cosméticos para hombres. No sé, algún corrector, todo muy sutil... Los chicos poco a poco... Si tienen una cita y se quieren tapar un poco la ojera, ¿por qué no? Sí. Me gustaría sacar una línea de cosmética masculina.

[Más información: El impresionante cambio físico de Jorge González ('OT')]