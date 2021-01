1 de 12

"Getting back on the track" ("Volviendo a la pista"). Este ha sido el título que ha elegido Himar González para publicar una fotografía que ha dejado en 'shock' a todos sus seguidores. La presentadora de El Tiempo de Antena 3 es una gran fan del deporte, forma parte de su rutina y su día a día, pero su ingreso hospitalario del pasado mes de diciembre le impidió entrenar. Hasta ahora. Himar ha publicado esta fotografía en la que presume resistencia, energía y de musculado cuerpo. La canaria tiene perfectamente perfilados los hombros, los bíceps e incluso llama especialmente la atención sus cuadriceps. Toda una atleta.