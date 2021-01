Qué fue de Nilo Manrique, el exmarido de Isabel Gemio que dejó los platós por la pintura

El nombre de Nilo Manrique volvía a la primera línea mediática estos días atrás con el escándalo que provocó la entrevista de su exmujer, Isabel Gemio (60 años), a María Teresa Campos (79) en YouTube. Rápidamente, entre los 'fantasmas' del pasado de la emblemática presentadora de Sorpresa, Sorpresa emergió el de su exmarido y padre de sus dos hijos, Manrique. Alejado por completo de los medios de comunicación, muchos se han preguntado qué fue de este cubano. JALEOS tiene la respuesta.

Hoy, Nilo está afincado en Cuba, viaja puntualmente a España y está muy centrado en la pintura. Pero antes de abordar su presente, viajemos al pasado. Isabel Gemio y Nilo se conocieron en Cuba durante un viaje de la presentadora. Lo suyo fue amor a primera vista. Tanto, que Manrique no lo dudó e hizo las maletas para vivir su historia de amor al lado de Isabel en España. La pareja hizo pública su historia con luces y taquígrafos en una ceremonia por lo civil en 1997 en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Muy pronto, a los meses, adoptaron a Gustavo y en 1999 vino al mundo su primer y único hijo biológico en común, Diego.

Isabel Gemio junto a su exmarido Nilo Manrique en imagen de archivo. Gtres

Sin embargo, si bien el amor fue intenso y auténtico, duró poco tiempo. Al menos, no el que ellos esperaban. Isabel y Nilo se separaron y, al tiempo, iniciaron una guerra mediática sin cuartel. No cesaban los titulares, y él comenzó a 'coquetear' con los medios de comunicación. El divorcio se firmó en 2005 y, desde entonces, nada volvió a ser igual. De entrada, ese mismo año Gemio desveló la enfermedad que padece su hijo Gustavo, una distrofia muscular degenerativa. Ambos volvieron a hacer un intento por retomar la relación dos años después, pero no pudo ser. El salto a los realities y los platós de Nilo habría sido determinante.

Nilo Manrique vivió su apogeo mediático con su participación en Supervivientes. En 2007, Nilo irrumpía en el reality de Telecinco, presentado por aquel entonces por Jesús Vázquez (55), para darse a conocer a la audiencia. Pronto demostró que, más allá de su currículo sentimental, era un auténtico superviviente, todo un robinsón. Fue uno de los mejores pescadores de la edición. Una edición en la que, tras una emocionante final ante el alpinista Juanito Oiarzabal, el cubano se alzó con la victoria. Había nacido una estrella. Nilo Manrique estaba de moda y tocaba hablar de cómo era vivir junto a Isabel Gemio.

La enemistad entre ambos se hizo más que palmaria. Tras firmar su divorcio con la periodista, el escultor volvió a encontrar el amor con Ana Cenén, una maestra con la que comenzó un noviazgo en 2008. El cubano aseguró sentirse finalmente libre y feliz al lado de su nueva chica, con la que compartía casa en Denia. Tanto le cambió la vida al lado de esta joven, que llegó a probar suerte en el mundo de la hostelería. Abrió un local de copas en la zona madrileña de Algete. Pero el amor también se les acabó y, ante un futuro incierto, Nilo hizo de nuevo aquellas maletas de entonces y regresó a su país natal, Cuba.

En los últimos años, durante sus viajes escasos y puntuales a España, donde ha intentado siempre ver a sus hijos, Manrique pisó diversos programas de televisión, y fue en Sálvame donde denunció su precaria situación. Admitía vivir en una situación "lamentable", con 392 euros de pensión, y aseguraba que su exmujer le había embargado una nómina de 10.000 euros. En esa entrevista, atacó duramente a Gemio y la acusó de no ver a sus hijos: "A mí me parece aberrante y abusivo, como todas las denuncias que me ha puesto diciendo que yo no me he hecho cargo de mis hijos. Malmetiendo contra mis hijos y contándoles su versión de la historia, sin darle la oportunidad a ellos de que me escuchen". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Nilo manrique (@nilo_manrique) Manrique advertía a Gemio que iba a ir por todas: "La voy a meter una denuncia que se le van a aflojar hasta las muelas del juicio". Aquella sería la última vez que Nilo pisó un plató de televisión. Desde entonces su vida se escribe lejos de España. El cubano, que ayudó a su país con el dinero de Supervivientes, vive alejado de todo y solo se sabe de él a través de sus escasas publicaciones en redes sociales. Solo seis post, en los que aparece disfrutando de una de sus grandes pasiones, la pintura.

No solo ha sacado a relucir en su red su gran pericia con la pintura, también presume de su faceta de padre. "No eliges a tu familia. Son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos", escribió Manrique junto a una imagen en la que aparece en el sofá con su hijo, con el que guarda un enorme parecido físico. A diferencia del cubano, Gemio siempre ha rehusado hablar de Nilo. Solo en 2018, en el programa Viva la vida, habló de la convulsa relación con Manrique: "Yo siempre he callado, quizás también por eso he podido transmitir la imagen de persona distante, pero nunca jamás hablaré mal del padre de mis hijos".

Y añadía: "Dicho esto, qué no daría yo porque tuviéramos una relación cordial y porque mis hijos pudieran disfrutar de su padre, porque hubiéramos tenido una relación como la que tuvimos incluso mucho tiempo después de estar separados… Pero él eligió otro camino y al final han perdido mis hijos. Y eso me duele".

