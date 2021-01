10 de 12

En un entorno paradisíaco de República Dominicana, en bikini en pleno diciembre y con una enorme pamela que tapa su rostro, María José Suárez ha recibido al 2021 siendo la envidia de sus seguidores españoles que estos días sufren las gélidas temperaturas invernales. La exmiss ha acompañado el posado con una profunda reflexión: "En estos momentos es cuando debemos pensar si somos felices, si realmente lo que hacemos es lo que queremos. Es hora de pensar si cuando todo esto vuelva a la normalidad seguirás por ese camino o si todo te está diciendo que el camino elegido no es tu meta. Si tu vida no te ilusiona, si tu rutina no es necesaria, si tu amor no suma, puede que sea la hora de un cambio. Yo creo que nuestro límite es el cielo con alguien que no tenga miedo a tocarlo".