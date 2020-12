5 de 12

Con esta última imagen, la periodista quiso enviarle unas palabras a su yo del pasado. En su largo texto hizo referencia a la compra de las mascarillas, a la importancia de hacerle caso a sus sentimientos y al resurgir después de la tormenta. Además, un consejo muy importante: abrazar muy fuerte a sus abuelos. "Eres guerrera, luchadora, sensible, fuerte. No te digo que vaya a ser fácil, pero si te digo que será el mayor aprendizaje de tu vida y que quizá algún día des las gracias. Y, por último... Te digo esto y se me llena la boca al hacerlo... Estoy muy orgullosa de ti", escribió como conclusión.