Qué fue de Charo Vega, la amiga de Carmina Ordóñez y Lolita que acabó demandada por Fran Rivera

Charo Vega (63 años) fue la eterna secundaria del mundo del corazón. Amiga íntima de Lolita Flores (62) y Carmina Ordóñez, Charo pertenece a una de las familias más populares del mundo del espectáculo. Su abuela era Pastora Imperio, todo un mito de la canción española, estrella del cine mudo, amante de Alfonso XIII, y esposa del torero Rafael Ortega 'El Gallo'. El matrimonio entre la tonadillera y el diestro fue breve y, tímidamente, la prensa de la época habló de lo que hoy llamaríamos violencia de género. La inmortal Imperio tuvo una hija, Rosario, la abuela de Charo, que tuvo los apellidos de la cantante y nunca se supo sobre su verdadera paternidad. Los rumores apuntan al monarca o a su primo Fernando de Borbón.

Rosario se casó con otro nombre importante de la tauromaquia Rafael Vega de los Reyes (Gitanillo de Triana). Juntos tuvieron cinco hijos: Curro, Carmen, Pastora, Rafael y la propia Charo. Curro, el mayor era el padre de la actriz Pastora Vega (60) que en su momento ocupó las portas de las revistas del corazón cuando rompió su matrimonio con el actor Imanol Arias (64) para unirse sentimentalmente al también intérprete Juan Ribó (68).

Charo, en su adolescencia se hizo muy amiga de las hermanas Ordóñez, Carmina y Belén, y de Lolita. Juntas estudiaban en el Liceo francés y se convirtieron en adolescentes atractivas que ocupaban las revistas del corazón. En 1973, siendo una adolescente, ocupó la primera página de Semana por un supuesto romance con Joan Manuel Serrat (77).

Charo se unió en matrimonio con Tony Caravaca, con el que tuvo a su hija Triana. Caravaca fue el gran representante de estrellas en los 80 y 90. Entre sus representantes destacaban Martes y Trece o Isabel Pantoja (64). Uno de los componentes del dúo cómico, Millán Salcedo (66) contaría años después en sus memorias En mis trece (2003) que dejaron de trabajar con él porque las cuentas no estaban claras.

Isabel Pantoja se mantuvo con Caravaca hasta los inicios de los primeros 90, en números su mejor etapa profesional. Eran los años de Marinero de luces (1985), de su unión con Juan Gabriel y de su debut como actriz de cine. Sin embargo, la influencia cada vez mayor de la locutora Encarna Sánchez y en la vida de la tonadillera hizo que Caravaca acabara por romper su relación profesional con ella. Charo, por su parte, mantuvo su amistad durante años con Isabel, consiguiendo así, lo que parecería un imposible: ser amiga al mismo tiempo de Isabel Pantoja y de Carmina Ordóñez.

En el ruedo del corazón

Charo, tras la ruptura de su matrimonio, inició en el año 2000, una historia de amor con el cantante José Soto 'Sorderita' (59), miembro del grupo Ketama. Con el artista mantuvo una historia de once años que acabó dejando a Charo muy tocada anímicamente.

Fue entonces, en 2011, cuando dio el saltó a los platós de televisión. Sálvame Deluxe, DEC y Sálvame diario estuvieron durante una temporada encantados de contar con ella en sus programas. Amiga de las grandes protagonistas del corazón, Charo no tenía pelos en la lengua a la hora de contar anécdotas y aclarar algunas de las polémicas que rodeaban a sus célebres amigas.

También contó sus problemas personales y reconoció haber necesitado ayuda profesional en varias ocasiones llegando a ingresar en la clínica López Ibor más de una vez. La última conocida el 22 de mayo de 2013. Sin embargo, negaba con cinco que tuviera ningún tipo de adicción. "Yo no tengo los problemas de Carmina", aseguraba.

Su éxito como tertulina le llevó a grabar una canción: El menú del día. Según ella misma cantó este tema se le ocurrió para que lo cantara Rosario Flores (57) y lo interpretaron en un cumpleaños entre amigos. Sin embargo, no fue hasta su salto a los platós cuando lo grabó como single.

Fran Rivera demandó a la amiga de su madre. Gtres

Algunas de las cosas que contó en los platós le costaron un disgusto. Afirmó en Sálvame Deluxe que Lolita había tenido algo con Fran Rivera (46) y este le denunció. Tras perder en primera instancia, el torero recurrió al Tribunal Supremo que, en 2017, le dio la razón y condenó a Charo a indemnizarle con 12.000 euros.

"De eso no he vuelto a saber nada. Se ha encargado mi abogada. Yo creo que él sabe que no estaba en un buen momento y debería tenerlo en cuenta", cuenta Charo en conversación con JALEOS.

Más allá de los Tribunales de Justicia, Charo, además, perdió la amistad con Isabel Pantoja cuando esta le exigió que no se sentara en Sálvame Deluxe. Vega, hizo caso omiso a la folclórica y se sentó en dicho programa y habló largo y tendido sobre la situación de la artista en ese momento, condenada por blanqueo de capitales y pendiente de entrar en prisión. "No entiendo lo que le dio por Julián Muñoz (73)", aseguraba. "De Isabel no he vuelto a saber nada. De apartarla de mí se ha encargado 'el señorito' [Agustín Pantoja (56)]", explica a este periódico.

Hoy, Charo Vega vive completamente alejada de los medios de comunicación y poco se sabe de ella. Su hija Triana y sus nietos, Antonio y Curro, son ahora si prioridad. "Aunque vivo en Sevilla he venido a Madrid a pasar las Navidades con ellos", cuenta. "No quiero volver a los medios de comunicación. Ahora soy una abuelita mona", añade.

