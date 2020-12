Ana Obregón se prepara para "transformar el dolor en amor" a cuatro días de las Campanadas

Ana Obregón (65 años) ha vuelto a abrir su corazón ante todos sus seguidores. Cuando está a punto de despedir el peor año de su vida en la madrileña Puerta del Sol junto a Anne Igartiburu (51), la actriz ha confesado en su perfil de Instagram cómo se prepara para ese esperado y emocionante momento.

Con una fotografía en la que aparece pensativa, apoyada en una valla y vestida con pantalón y jersey negros, Ana ha escrito lo siguiente: "Aquí estoy en este atardecer navideño donde el cielo se tiñó de rojo como mi alma".

La actriz, que el pasado mes de mayo perdía a su hijo Álex Lequio a causa de un cáncer, asegura que se encuentra "aislada y meditando para transformar el dolor en amor". Un amor que le dará fuerzas para hacer su esperada reaparición la próxima Nochevieja en las Campanadas de TVE.

"Juntos despediremos este maldito año con esperanza. No estoy sola. Me acompaña el mejor maestro, el silencio", prosigue Ana Obregón, que como viene siendo habitual ha recordado a su hijo al fina del post: "Y sobre todo mi hijo que me ilumina cada segundo con hilos de plata que me manda desde donde está", concluye.

Y es que la actriz ya está ensayando cada detalle de su esperada reaparición en televisión, tal y como se ha podido ver en sus stories, donde ha compartido una fotografía con el guion de la emisión que protagonizará y que, sin duda, tendrá una gran carga emotiva en este aciago 2020.

Tristes navidades

La actriz no ha celebrado la Nochebuena y ha recordado en redes las navidades con su hijo. RRSS

A pesar de que la actriz dará lo mejor de sí y demostrará su profesionalidad frente a las cámaras dando las Campanadas, lo cierto es que estas navidades están siendo las más tristes de su vida. Ana, que acostumbraba a disfrutar de estas fechas en compañía de su hijo, confesaba hace unos días que este año no hará ningún tipo de celebración: "Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo", escribía acompañando una fotografía en la que aparece ella junto a su hijo en una de las últimas navidades de Álex. "Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud", proseguía.

La actriz compartía, además, una importante reflexión para todos aquellos que no podrán reunirse con sus familiares debido a la pandemia: "Sé que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es. Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre".

El texto de Ana concluía con una emotiva dedicatoria a todos los jóvenes que han fallecido por el cáncer este año y, cómo no, a su hijo Álex, que murió el pasado 13 de mayo a causa de esta terrible enfermedad. "Esta noche Papá Noel estará muy atareado llevando regalos al cielo a los más de 30.000 niños y jóvenes que nos han dejado este año por el maldito cáncer. Y a ti te llevará el amor infinito de tu madre que Jamás aceptará tu partida".

