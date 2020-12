5 de 12

La periodista le ha escrito un mensaje a su abuelo justo cuando se cumplen 10 días de su fallecimiento: "Querido abuelo: Han pasado 10 días. Esta no es una carta triste, es una carta feliz. Espero que todos estos amigos que ya tenemos en Instagram me permitan homenajearte, de nuevo. Papá me acaba de enviar esta foto y me ha hecho sonreír. Siempre querías estar pegadito a mí. Los papis dicen que a veces no les dejabas ni a ellos cogerme porque querías estar conmigo todo el rato. Así era nuestra relación. Me mirabas y la abuela decía que tu mundo cambiaba. Hoy quiero celebrar tu vida. No sabes la cantidad de gente que nos ha llamado, que ha llorado tu pérdida, que te ha alabado. Y yo hinchada como un pavo. Por dentro pensando “qué suerte, es mi abuelo”. Decir Señor Rivas es hacer una oda a la integridad. Al hombre que siempre iba de frente. Al hombre íntegro. Preferías quedar mal con una palabra dicha en el momento correcto que esconderte, eras el antónimo a la cobardía".