Qué fue de Jesús Locampos, el periodista de corazón al que echaron de 'Sálvame'

El nombre de Jesús Locampos siempre ha estado ligado a los medios de comunicación, aunque para el gran público sea 'solo' ese periodista que colaboraba hace unos años en el programa Sálvame. Fueron tres años enrolado en La fábrica de la tele, en los que se lo pasó de fábula, aunque ha reconocido que "es el formato de programa de televisión más difícil que existe". Pasó de tener una presencia casi diaria a desaparecer. Locampos sostiene que no fue una decisión suya. En otras palabras, prescindieron de sus servicios: decidieron por él.

Así hablaba de su 'despido' del espacio líder en las tardes de Telecinco hace un tiempo, durante una entrevista: "Yo no lo decidí. Pero es cierto que llevaba tres años y echaba de menos lo mío, que es fundamentalmente escribir". Pero ese capítulo en Mediaset es tan solo la punta de su mastodóntico iceberg: la vida laboral de Jesús Locampos es amplia y rica en matices. La legendaria revista ¡Sorpresa! la inventó él. Ahí es nada. Jesús tiene en su haber portadas tan magistrales como la de Ana García Obregón (65) y Micky Molina (57) en actitud apasionada dentro de un coche en La Moraleja o aquella que descubrió a Alberto Cortina (74) con Marta Chávarri (60).

Es historia viva de la prensa del corazón. Cuando el corazón era corazón. Fue director de la revista Diez Minutos, y subdirector de Lecturas. Hoy, disfruta de su jubilación merecida en León, su tierra natal. Pero antes de hablar de su presente, viajemos a su pasado. Así se autoentrevistaba Locampos en 2012 en Exclusiva Digital: "Soy de León. Nací de padre carbonero y madre cocinera. En mis primeros años de vida siempre creí que mi padre era negro porque volvía a casa y sólo tenía blancos los ojos y los dientes. Orgulloso de una infancia con más cariño que posibles".

Estudió Magisterio y para poder hacer Periodismo en Madrid hizo unas oposiciones a Telégrafos. Sus primeros pasos en un medio escrito fueron en la revista Chiss, de la misma editorial que publicaba la revista Diez Minutos. Fue el periodista más joven con cargo de director en una revista del corazón, y el único en este país que ha ejercido la dirección y la subdirección en tres revistas del mismo segmento informativo.

Como brochazos de toda su prolífica carrera, Locampos es humorista, reportero, redactor y director. Trabajó en la Cadena Ser, fue, además, guionista de televisión y ha publicado tres libros -Adúlteras, El Candelabro y otras anécdotas del corazón y la colaboración que hizo junto a Chelo García-Cortés (69) con Yo acuso, un libro del que recientemente se ha hablado en Sálvame para insinuar que solo lo escribió el propio Locampos, extremo que desmiente la otra parte-. Asimismo, estuvo en la creación de La Otra Crónica para El Mundo, colaboró semanalmente en la revista Hoy Corazón y fue 'consejero espiritual' del periódico digital tentacionesdemujer.com.

Jesús Locampos no ha parado, es un ejemplo de vocación personificada. De pasión desmedida. Sus inicios lo forjaron, no fueron fáciles: "El día que decidieron que había muerto Franco yo libraba, acababa de salir del turno que me tocaba y me llamaron para incorporarme a la quinta planta del Palacio de Comunicaciones en Cibeles, en mi departamento, militarizado como sargento. Viví toda la Transición desde el mismo centro de todo lo que ocurría. Recuerdo cuando la matanza de los abogados de Atocha. Ahí aprendí como suenan de verdad las balas. Nos dispararon varias veces desde la calle".

La exclusiva antes mencionada de Cortina y Chávarri le dio más de un dolor de cabeza, por aquello de que otros compañeros se colgaron excesivas medallas cuando no les correspondía: "Aprendí que un periodista siempre es más generoso con su empresa que viceversa. Otra cosa: que no puedo cambiar. Me interesa más el público, ya sean lectores, oyentes o espectadores que otros intereses. Y finalmente que tiene narices que se hayan escrito tantos libros sobre cómo se realizó aquella exclusiva y sus consecuencias y no hayan acertado ninguno de los autores con la realidad".

Inexistente. Así ve Locampos la prensa del corazón en televisión: "Que no hay. No hay competencia ni entre canales, ni entre programas y ese es el fin de una época en la que quizá se pecó de excesos, pero que ahora ha dado el bandazo contrario. Estamos en el mejor momento para resurgir con información del corazón porque es el segmento informativo que siempre ha triunfado como vía de escape ante tanta tristeza en el ambiente". De su paso por Sálvame, solo guarda buenos momentos: "He realizado un máster intensivo de televisión en el formato de programa más difícil que existe. Me lo he pasado muy bien durante estos tres años y admiro la generosidad personal e íntima de todos los que han sido mis compañeros que dan cada día todo a favor de la audiencia".

En la actualidad, Jesús Locampos disfruta de una merecida jubilación en su ciudad natal, León, de la que presume constantemente y aprovecha para viajar, algo que le apasiona. Rodeado de su familia, su imagen continúa transmitiendo la vitalidad de antaño, y ganas de vivir a raudales. Los años no pasan por él. Le quedan muchas cosas por contar. Sobre todo, tiene en mente publicar un libro revolucionario, lo nunca antes visto. Mientras ese momento llega, se asoma diariamente por su ventana al mundo, Twitter. En la red social opina de política y de todo lo que le viene en gana. Sigue a compañeros de 'batallas' como Antonio Rossi o Pilar Eyre (69), a los que retuitea con frecuencia.

