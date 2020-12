1 de 12

La última imagen compartida por el hijo de Kiko Matamoros no ha gustado mucho a sus seguidores. La razón nada tiene que ver con su posado, sino con un detalle que no ha pasado desapercibido. A varios de sus followers les ha horrorizado el llamativo collar de la firma Guess que lleva Diego en su cuello. "Por favor, ¡qué horror! Parece el collar de un perro" o "no me gusta la trayaca de oro" han sido algunos de los comentarios que ha recibido.