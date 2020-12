Dafne Fernández se convierte en madre por segunda vez: da a luz a una niña

Dafne Fernández (35 años) y Mario Chavarría acaban de convertirse en padres por segunda vez. Dafne ha dado a luz a una niña, cuyo nacimiento se ha adelantado unos días. La bebé ha venido al mundo en la mañana de este miércoles, tal y como ha anunciado el emocionado padre en su cuenta de Instagram.

El matrimonio, que recientemente ha celebrado su tercer aniversario de boda, todavía no ha desvelado el nombre que han elegido para su pequeña, la compañera de juegos ideal para Jon, hijo mayor de la pareja, de dos años y medio.

Por el momento, se desconocen más detalles acerca del nacimiento de la primera hija del matrimonio, a la que Mario se ha dirigido en su fotografía oficial de presentación -en la que se puede ver cómo la manita de la bebé agarra con fuerza el dedo de su padre- con un simple "Welcome home, my (baby girl) love".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Chavarria Girela (@mariocgirela)

Dafne, de lo más activa en redes sociales, todavía no se ha pronunciado tras convertirse en madre por segunda vez, pero este pasado martes festivo confesaba - durante una cata de deliciosos roscones de reyes - que había engordado en este embarazo la friolera de 18 kilos.

Y es que, como la propia actriz desveló en su última aparición pública - el pasado 19 de noviembre en un evento solidario de la Fundación Ronald McDonald - ha tenido que guardar reposo desde la semana 27 del embarazo y, cansada e hinchada, estaba deseando que naciese su pequeña a la que este miércoles, 9 de diciembre, por fin tiene entre sus brazos.

"Hemos tenido varios sustos"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dafne Fernández (@dafnefernandez)

A mediados de noviembre, la actriz confesaba los malos momentos vividos durante el embarazo: "Tuve un pequeño sustillo el 27 y nos fuimos directamente a urgencias y bueno, me dijeron reposo relativo que podría haber sido peor. Menos mal que tengo un marido que es un amor y que se ha encargado de todo, pero lo que más pena me dio quizás es lo de no poder coger a mi hijo". Además, desvelaba cómo se ha tomado su hijo Jon la llegada de su hermana: "Le hemos comprado muchos libros, le hemos metido poco a poco eso, se lo hemos contado, pero no sé hasta qué punto él es consciente. Igual sí porque de verdad que son súper empáticos. Hay veces que dice "bebé sí" y hay a veces que dice "bebé no".

El primer hijo de Mario y Dafne llegó al mundo el 31 de agosto de 2018. Era su padre el encargado de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales. "Bienvenido a casa, mi amor", escribía el fotógrafo en inglés junto a una imagen en la que se veía como su pequeño recién nacido agarraba uno de sus dedos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dafne Fernández (@dafnefernandez)

La pareja se casaba en septiembre de 2017 tras dos años de noviazgo. Lo hacía con controversia, debido a que el ayuntamiento de La Adrada (Ávila) decidía arreglar el camino de acceso a la finca antes de hacer lo propio con las vías que dan al colegio público, según indicaron los vecinos de la localidad. El enlace, celebrado en el municipio abulense de La Adrada, trajo consigo la polémica a cuenta de uno de los caminos de acceso a la finca. Los vecinos del lugar, y en concreto los partidos de la oposición, denunciaron duramente que la vía por la que accedían los famosos invitados a la ceremonia, entre los que se encontraban actores de la talla de Elisa Matilla, Juana Acosta (40) o Ernesto Alterio (47), se acondicionara mucho antes que otras calles más prioritarias, en su opinión.

"El camino asfaltado, que es de alta montaña y tiene más de diez kilómetros, se ha mejorado para facilitar el acceso de los vehículos de los invitados a una boda que, al parecer, para el alcalde tiene más relevancia que mejorar los accesos al colegio público", rezaba la nota de prensa enviada por el Partido Popular de la localidad. Nada consiguió empañar ese momento. Aquel especial día culminó con una romántica dedicatoria de Dafne a su pareja. "Aunque parezca increíble, supe que quería compartir el resto de mi vida con Mario en el momento en el que nos conocimos".

[Más información: Dafne Fernández, preocupada en la recta final de su embarazo: "Tuvimos varios sustos"]