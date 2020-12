1 de 12

La periodista ha querido sincerarse con sus seguidores sobre su último retoque estético: "Hoy os enseño cómo me ha quedado la mirada después de mi lifting de ojos en Clínicas Diego de León. Recomendación acertadísima de mi Dr. Miguel de la Peña para rejuvenecer los párpados. Otro truco de belleza que no podía dejar de compartir, porque te evita tener que pasar por el quirófano para una cirugía más agresiva en esta zona", escribe. Sin embargo, los usuarios de Isntagram al verla no han sido muy benévolos. Las críticas no se han hecho esperar: "Qué bien te haces arreglitos gratis!! Ten cuidado no parezcas una caricatura... como algún compañer@ del Sálvame!", "Te pareces al Joker", "Parecéis una parada de Monstruos", "Cuidado con tanto retoquito que al final parece que habéis salido todas del museo de cera de Madrid"... son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.