Lydia Bosch padece cáncer de piel: "Debe ser tratado ya para evitar que siga creciendo"

Lydia Bosch ha revelado este jueves 26 de noviembre que padece cáncer de piel. Coincidiendo con el día en el que cumple 57 años, la actriz ha hecho público a través de las redes sociales que sufre dicha enfermedad. Una situación complicada que está afrontando con el apoyo incondicional de su familia y amigos más cercanos. Luciendo la habitual sonrisa que tanto la caracteriza, la que fuera protagonista de Médico de familia no ha dudado en explicar de manera detallada cómo ha conocido su diagnóstico. Una noticia que cuenta dejando a un lado cualquier tipo de tabú y desde la serenidad más absoluta.

"A través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo", ha comenzado diciendo la intérprete en un texto al que ha acompañado de una fotografía en la que se le puede apreciar una herida en su mentón.

La actriz no ha querido maquillar sus palabras a la hora de mencionar la enfermedad que padece, algo que ha explicado con soltura pese a reconocer la connotación de esta. "Aunque la palabra en un principio asuste, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo", ha añadido Bosch.

Una publicación compartida por Lydia Bosch (@lydiabosch)

Además de para comunicar la noticia, Lydia ha querido aprovechar su última publicación de Instagram para aconsejar de los peligros que puede ocasionar una prolongada y abusiva exposición solar. Inconsciencia que, según ella, realizó durante toda su vida y de la que ahora paga sus consecuencias. "Desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme.Y el efecto del sol en mi piel me ha provocado esto", reconoce la pratense.

