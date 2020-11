10 de 12

La colaboradora de Mediaset se ha confesado y ha desvelado que pese a que ahora presta mucha atención a su piel, hubo un tiempo en el que no se la cuidaba nada: "Mi mejor amiga me descubrió el apasionante mundo de la cosmética. Sus rituales, sus olores, texturas y resultados cada vez me interesaban más.

Mimarme era quererme, y por entonces no debía hacerlo o lo hacía poco y mal. Reconozco que llegué bastante tarde, mi rutina por entonces era bastante escasa y con resultados malísimos para mi piel", expresa.