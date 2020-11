10 de 12

"Domingo soleado", ha posteado una de las hijas pequeñas de Julio Iglesias, Cristina. En la imagen se la ve con una sudadera disfrutando del buen tiempo en el campo. Rápidamente, en cuestión de minutos, su muro se ha llenado de mensajes de cariño y de corazones. "Beauty", "Too pretty", "Love you looks amazing as always nothing new", "Bendiciones, te pareces mucho a tu madre", "Hermosa y bella".