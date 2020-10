1 de 12

El hijo de Ángel Nieto ha publicado una pequeña galería de imágenes con un título bastante claro: "Todavía estoy aquí" (en inglés 'still here'). En las instantáneas, puede verse a Hugo en diferentes estancias de su impresionante mansión en Ibiza, junto a su 'infinity pool', en uno de sus salones y también junto a una misteriosa amiga a la que ha preferido no etiquetar, quizá por discreción. La puesta de sol desde la espectacular casa de Ibiza de la familia Nieto es una gozada, tal y como se puede observa en la foto posteada por Hugo.