1 de 12

Los casi tres millones de seguidores de la presentadora se han quedado impactados al ver este nuevo 'look' de la vallecana. Con un estilo 'afro', totalmente rizado, Pedroche desvela que adora que su peluquero de referencia cambie su melena cuando guste: "Parece que estoy triste, pero no. Amo que @_oscarlozano juegue con mi pelo", escribe. Sin embargo, parece que este 'look' ha sido algo puntual y volverá a su larga cabellera en cuanto se lave la cabeza.