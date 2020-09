Pipi Estrada despide a su gato muerto a través de un vídeo que se ha hecho viral

Pipi Estrada (66 años) se ha convertido en trending topic la tarde de este martes. ¿La razón? La divulgación de un vídeo en el que se ve al periodista despidiéndose de su gato que acaba de fallecer.

Visiblemente conmovido, el periodista relata lo qué ha ocurrido mientras acaricia el cuerpo de su mascota. "Aquí estoy con mi Trapito, ha llegado el final... No sé qué ha pasado... De repente se cayó a la terraza de abajo, le cogí... Pero no ha podido superar el momento", se escucha decir a Pipi Estrada frente a la cámara de un móvil que sujeta un veterinario.

Para despedirse, el que fuera pareja de Terelu Campos (55), le da un beso a su gato antes de pronunciar las siguientes palabras entre lágrimas: "Trapito, descansa. Has sido siempre un gato muy bueno. Te quiero. En la vida hay que seguir peleando, no queda más remedio. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida”.

Qué hace Pipi Estrada pic.twitter.com/WUXu8jYPWO — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐓𝐞𝐣𝐞𝐫𝐚 🇮🇨 (@JDiegoTejeraS) September 15, 2020

Aunque el vídeo ya no está disponible en las redes sociales de Pipi Estrada, para quien ha sido una noticia triste, la publicación no ha tardado en hacerse viral en Twitter. Los usuarios, sobre todo, han hecho referencia al veterinario encargado de grabar este momento. "Mi madre: Tranquilo hijo. Al 2020 le queda poco" o "Me compadezco del veterinario que aguanta el móvil de Pipi Estrada durante semejante escena" son algunos de los mensajes que se leen en esta red social.

Mi madre:

Tranquilo hijo. Al 2020 le queda poco.



Pipi Estrada al veterinario:

Sujétame el móvil. pic.twitter.com/GaWf3YDnhP — JuanFra (@JuanFraHernande) September 15, 2020

Me compadezco del veterinario que aguanta el móvil de Pipi Estrada durante semejante escena... 🤦🏻‍♂️

No está ‘pagao’...pic.twitter.com/HaJicrwiXE — Álvaro Roldán 🏳️‍🌈🇪🇸 (@alvaroRoldan_) September 15, 2020

De acuerdo con los comentarios de los tuiteros, que no han dudado en criticar la actitud del periodista ante la pérdida de su mascota, Pipi Estrada había compartido este vídeo en su perfil de Instagram, donde suma más de 123.000 seguidores. Sin embargo, la publicación ya no está disponible. Su último post es una fotografía de sus vacaciones en Ibiza, en la que hace referencia a su regreso a Madrid para retomar la rutina. Han pasado solo seis horas desde que colgó esta imagen.

He visto el vídeo de Pipi Estrada y sólo puedo decir que el gato está ahora en un lugar mejor. — Serthand (@Serthand) September 15, 2020

Mi gato acaba de ver el video de Pipi Estrada #yoveosalvame pic.twitter.com/0tv92n3yYW — Tomas Turbado👿😈🔥🔥😈👿 (@fluquer47tomast) September 15, 2020

Después de ver el vídeo de Pipi Estrada, solo puedo decir que el colofón de este 2020 tiene que ser espectacular. — El tipo aquel (@eltipoaquerl) September 15, 2020

Pipi Estrada ha subido un vídeo en el que te recuerda que aún estamos en 2020 y que puede pasar cualquier cosa. — Niobetft (@niobetft) September 15, 2020

