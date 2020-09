3 de 8

"Qué bonito me miras, @kittycristian. Los pendientes son de @bgoandme, el maquillaje de @cristin_makeup, el peinado de #MarinaNavajas y mi sonrisa es vuestra", ha escrito la presentadora de 'Sálvame' y de 'Hormigas Blancas'. Una de las aludidas, le ha respondido: "Ya sabes que intento superarme para que no me hundas en las redes". Y sus seguidores han destacado lo guapa que está: "Lo más bonito, tu sonrisa", "Carlota, estás siempre guapísima. Me encantan tus camisas largas. ¿De dónde es la que llevas? Gracias y mil besos por ser como eres". Una persona no ha ido por el 'outfit': "Cómo se te nota el plumero, una carrera defendiendo a las Campos, hija, cómo le atacas a Antonio David".