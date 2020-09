Paula Vázquez desvela que su padre padece cáncer de pulmón

Paula Vázquez (45 años) ha anunciado a través de sus redes sociales la lucha de su padre, que padece cáncer de pulmón. La presentadora ha emocionado a todos sus seguidores en Instagram al publicar unas fotografías donde se la ve acompañando a su padre en su dura batalla contra la enfermedad. Este miércoles, Vázquez ha colgado una instantánea acompañando a su padre en su tercer ciclo de quimioterapia contra el cáncer de pulmón. Y a pesar de llevar puesta mascarilla, se puede apreciar cómo se está enfrentando a este bache con una sonrisa.

"Muchas gracias por todo el cariño que nos estáis enviando y nos hacen tanto bien. Mi padre es más duro que una roca y lo va a superar con creces. Por su carácter, por sus genes. Por el equipo médico de Quirón Salud, que le tratan con delicadeza y cuidado, por su mujer Virginia, una mujer ecuatoriana que es un ángel para la familia que le cuida como si fuera de porcelana. Por Shirley, mi hermanastra que me sustituye cuando no puedo estar y le saca sonrisas, por los nietos... Por mi hermano y mi cuñada que le hacen videollamadas desde Madrid cada día... y por tantos vecinos y amigos que le alientan y le llenan de amor con sus palabras. Gracias por hacernos sentir tan queridos. #SiSePuede #CancerPulmón #Menudo2020", ha sido el mensaje que la comunicadora ha compartido con sus fans.

Con este texto, la presentadora de televisión ha desvelado la situación tan delicada que tiene en su familia, pero también la gran fortaleza con la que se están enfrentando todos a ella. Ya que, como ella explica, esto es una lucha de todos contra el cáncer. Su familia se ha convertido en un equipo para animar, apoyar, consolar y acompañar a su padre en uno de los momentos más complicados de su vida.

En otro momento de la lucha, siempre de la mano con su padre, Paula ha hecho público otro mensaje: "A todos los que me estáis mandando buenos deseos para mi padre, aquí le tenéis para agradeceros el cariño. Está muy bien cuidado y con mucho y buen ánimo. Su carácter lo hace todo más fácil, siempre con bromas y regalando sonrisas". "Tercer ciclo de quimio de papá... Hoy ha sido un día largo pero ya estamos más cerca del final. Mucho ánimo a todos los que estáis combatiendo al cáncer", fueron otras palabras recientes que arrojaron luz sobre el proceso al que se está sometiendo el hombre de su vida.

Tras la publicación de estos mensajes, los seguidores de Paula Vázquez le han mandado palabras de ánimo. "Toda mi energía bonita para vosotros, Paula", escribía Óscar Higares (49). Por su parte, la cantante Diana Navarro (42) también se ha sumado a las cálidas respuestas con un "Vamos" y una ristra de emoticonos de aplausos.

Su enfermedad cutánea

Hace unos meses, en 2019, la gallega decidía, también en sus redes sociales, compartir la dolencia que padece: la rosácea. En la imagen aparecía Vázquez con el rostro completamente enrojecido debido a esta enfermedad que, según ella misma, le causa dolor, picazón y le inflama el rostro. En palabras de la propia Paula Vázquez.

"Se llama #Rosácea lo que tengo en la piel. Sumándome a la iniciativa de Dani Martín. Quizás encontremos un remedio. Para él no es ningún inconveniente. Sin embargo a mí sí que me molesta. Aunque aprendo a vivir con ella. La rosácea es una enfermedad crónica de la piel que afecta solo al rostro, en especial a las mejillas, la frente, la barbilla, la nariz y ojos. Es como tener acné pero a partir de los 40 en mi caso. Nunca antes había tenido granitos", comenzaba relatando Vázquez.

Y continuaba: "Hace dos años me lo diagnosticaron. Para entonces tenía un brote muy importante. La cara inflamada, roja, dolía, una especie de picazón, y de repente los ojos. Rojos secos, duelen mucho. Hasta marea. Está relacionado con el estrés. Yo solo consigo bajarlo relajándome, baños de espuma, paseos. Música. Y a veces ni eso. Suele comenzar en los mofletes, se quedan rojas como un borrachito. Por cierto imposible beber alcohol teniendo rosácea. A mí un tinto de verano me destroza la cara o el sol. Los cambios de temperatura, olvídate de entrar en una sauna".

Para concluir, Paula Vázquez pidió ayuda y consejo a sus seguidores en Instagram: "¿Y tú tienes Rosácea? ¿Nos aconsejas algún tratamiento si te ha funcionado? Por cierto, ahora mismo no la tengo. Las fotos son de hace unos meses. Ella es así va y viene". No solo fueron Paula Vázquez y Dani Martín quienes no titubearon a la hora de hablar de los problemas que puede causar la rosácea. Fuera de España, royals y celebrities como Sofía Vergara (47), Cameron Diaz (47) o el príncipe Harry de Inglaterra (35) también se han visto afectados por esta dolencia de la piel que a día de hoy no tiene cura.

