1 de 8

Pegada a su Land Rover y presumiendo de él ante sus seguidores. La 'socialité' no se separa de su coche. Esté en la punta del planeta que esté siempre disfruta de él, y gratis, porque tiene un acuerdo publicitario que le permite tener en su garaje este gran vehículo, que cuesta alrededor de 50.000 euros, pero a ella le ha salido por cero gracias a que cada mes muestra una foto como esta en la que posa junto al coche. Sin embargo, Ana titula la foto con un "Sun is out" ("ha salido el Sol"), frase a la que todos sus seguidores le han respondido dándole la razón y quejándose del calor que hace en España.