Fiona Ferrer y el empresario Javier Fal-Conde rompen tras dos años de relación

Fiona Ferrer (44 años) y el empresario sevillano Javier Fal-Conde han roto después de dos años de relación sentimental, tal y como ha podido confirmar JALEOS a través de fuentes cercanas a Fiona. La pareja tomó la decisión de acabar con su historia de amor durante el confinamiento, que pasaron por separado. Ella, en Madrid; y él, en Sotogrande. La pandemia no solo ha afectado a la empresaria y bloguera a nivel profesional, sino también en el terreno personal.

Ferrer y Fal-Conde no han podido superar el desgaste que han supuesto estos meses de pandemia en su romance. Puestos en contacto con Ferrer, esta ha preferido no dar declaraciones de ningún tipo al respecto. Al parecer, la ruptura ha sido de mutuo acuerdo y se produjo a través de una conversación telefónica. Lo cierto es que Fiona y Javier se conocen desde hace muchos años, pero no fue hasta 2018 cuando se dieron cuenta que entre ellos existía una gran química y un feeling especial.

Fiona Ferrer y Fal-Conde en la pasarela Cibeles de Madrid este año. Gtres

Por aquel entonces, hacía cinco años que Ferrer había firmado el divorcio con Jaime Polanco y durante cuatro meses mantuvo en absoluto secreto su historia de amor con Fal-Conde. Pese al difícil momento que conlleva toda ruptura, Fiona intenta volcarse de lleno en su trabajo.

De hecho, a través de sus redes sociales está promocionando un showroom que está preparando en la calle Velázquez de Madrid para este miércoles. No solamente eso, la empresaria está muy ilusionada con la creación de su tercera novela que compatibiliza, además, con su blog para la revista ¡HOLA! y sus compromisos como asesora de moda.

Fiona, una mujer solidaria

Fiona Ferrer es una mujer involucrada en todo cuanto hace y el trabajo es uno de sus más importantes bálsamos. Atrás quedó su etapa en televisión. Ha decidido volcarse en el mundo empresarial, pero también en el solidario. Así hablaba de sus proyectos hace un tiempo para este medio: "Estoy trabajando muchísimo con Colombia. Estamos haciendo un proyecto muy grande con la Cámara de Comercio de Bogotá y El Corte Inglés. Por un lado, estoy creando una colección, que ya llevo un año trabajando en ello, fabricada en Colombia con fabricación y producción totalmente hechas en Colombia, con ocho marcas que he traído a España en exclusiva".

Además, en junio de 2019 ni dudó en aportar su granito de arena contra la trata de mujeres durante una gala benéfica a favor de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), que tuvo lugar en el Teatro Real.

